小米618年中購物優惠家電搶購攻略　有齊電視、抽濕機、吸塵機最多減$3000！（內附詳情）

小米618年中購物優惠將於5月20日至6月21日舉行，全線小米之家、官網、 香港各大運營商和零售商門市及網站指定過百款產品都有折扣優惠，最高減$3000。今次優惠主要以家電及穿戴類為主，雖然沒有手機平板，不過減價產品都算多，精選以下幾款必搶產品。

多款家電激減

電視類有4款Xiaomi智能顯示屏S Mini LED 2025版本全線減價，包括55至100吋，當中以Max 100”減最多，原價$18999減至$15999，不過此大尺寸未必適合一般家居。55吋優惠價$2999、65吋亦只需$3699、75吋$4699，性價比高。

大型家電方面則有空氣清新機、抽濕機及風扇，約87折至95折不等，最抵買有小米智能空氣淨化器Lite，原價$2399，優惠價$2099；小米智能除濕機原價$1949，減至$1699；米家直流變頻落地扇Pro原價$689，優惠價$599。吸塵機有Xiaomi無線吸塵器G20，原價$1099，現$949有交易。