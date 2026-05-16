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科技
出版：2026-May-16 12:00
更新：2026-May-16 12:00

小米618年中購物優惠家電搶購攻略　有齊電視、抽濕機、吸塵機最多減$3000！（內附詳情）

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小米618年中購物優惠即將舉行，多款家電穿戴有特別折扣。

小米618年中購物優惠即將舉行，多款家電穿戴有特別折扣。

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小米618年中購物優惠將於5月20日至6月21日舉行，全線小米之家、官網、 香港各大運營商和零售商門市及網站指定過百款產品都有折扣優惠，最高減$3000。今次優惠主要以家電及穿戴類為主，雖然沒有手機平板，不過減價產品都算多，精選以下幾款必搶產品。

小米618年中購物優惠Xiaomi智能顯示屏S Mini LED 2025版本全線減價。 小米618年中購物優惠多款小米空氣清新機及抽濕機減價。 小米618年中購物優惠有數款吸塵機有優惠。 小米618年中購物優惠電視折扣一覽。 小米618年中購物優惠大型家電折扣一覽。 小米618年中購物優惠智能小家電折扣一覽。 小米618年中購物優惠攝像機、路由器折扣一覽。

多款家電激減

電視類有4款Xiaomi智能顯示屏S Mini LED 2025版本全線減價，包括55至100吋，當中以Max 100”減最多，原價$18999減至$15999，不過此大尺寸未必適合一般家居。55吋優惠價$2999、65吋亦只需$3699、75吋$4699，性價比高。

大型家電方面則有空氣清新機、抽濕機及風扇，約87折至95折不等，最抵買有小米智能空氣淨化器Lite，原價$2399，優惠價$2099；小米智能除濕機原價$1949，減至$1699；米家直流變頻落地扇Pro原價$689，優惠價$599。吸塵機有Xiaomi無線吸塵器G20，原價$1099，現$949有交易。

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小米618年中購物優惠Redmi Buds 6 Lite耳機最抵玩。 小米618年中購物優惠Redmi Watch 5 Active系列。 小米618年中購物優惠小米自帶線充電寶20000 67W。 小米618年中購物優惠手錶耳機折扣一覽。 小米618年中購物優惠手錶耳機折扣一覽。 小米618年中購物優惠行動電源折扣一覽。

手機手錶尿袋折扣

穿戴包括耳機、智能手錶及行動電源，最抵玩一定是Redmi Buds 6 Lite耳機，58折後只需$69；另外Redmi Buds 6 Play只需$69、REDMI Buds 8 Active亦只需$99。手錶有Redmi Watch 5 Active，原價$259優惠價$209、小米手環亦有85至87折，小米手環10優惠價$279、陶瓷版$369。

小米行動電源都好抵買，最多有68折，小米自帶線充電寶20000 67W只售$159、33W只售$129；小米自帶線充電寶10000 67W $139、小米磁吸支架充電寶10000mAh 7.5W $179，人氣款式小米超薄磁吸充電寶5000 7.5W亦減至$159。

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