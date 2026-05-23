高德地圖實用教學 車道級導航/立體實景等5大實用設定

近年越來越多香港車主每逢周末便駕駛愛車北上消費或旅遊。從香港市區駛過港珠澳大橋或深圳灣口岸，手機導航便成為駕駛者的最重要工具。習慣了本地導航軟件的車主，在內地往往會轉用高德地圖。然而兩地道路設計與導航邏輯大有不同，若不熟悉當中的細節設定，隨時會在複雜的路網中迷路甚至違規。這次與大家分享幾個高德地圖的實用設定，讓各位車主在內地駕駛時更加得心應手。 首要任務是準確設定車輛資料與限行避讓。內地不少城市針對非本地車牌設有嚴格的限行時段與區域。部分車主下載應用程式後便直接輸入目的地，忽略了在系統中登記香港或澳門的車牌號碼。用家必須在導航的車輛設定內輸入完整的車牌，並標明相關的過境車輛屬性。這樣系統在規劃路線時，便會自動計算並避開禁行路段，減低誤闖限行區而收到電子罰單的風險。

▼高德地圖怎樣輸入車牌號碼？▼

面對內地複雜的多層立交橋與交匯處，傳統的平面地圖往往不敷應用，這時便需要開啟車道級導航功能。高德地圖內建的立體實景技術是解決這個痛點的關鍵。司機可在設定中開啟這項功能後，螢幕會以立體方式顯示前方路況，並精確指示車輛應該行駛在左側或右側的哪一條行車線。配合系統提前一至兩公里的語音提示，副駕駛也能透過螢幕畫面協助視察路況，大幅減少臨急切線帶來的危險。 建議出發前預先下載離線地圖 網絡穩定性直接影響導航表現，因此預先下載離線地圖與規劃網絡切換是必不可少的步驟。當車輛駛經口岸區域，手機需要從本地網絡切換至內地漫遊訊號，這段過渡期最容易出現網絡中斷。無論使用哪一家電訊商，都建議車主在出發前，先連接無線網絡下載廣東省的離線地圖數據。即使在關口附近遇到雙卡雙待切換遲緩、短暫失去訊號的情況，離線地圖亦能確保導航畫面持續運作，避免在最需要認路的分叉口突然與伺服器斷線。

高德地圖支援廣東話語音 語言設定是另一個容易被忽略的細節。內地導航軟件的預設語音多為普通話，對於香港車主來說，在車流密集的陌生環境下，可能需要多花心神去辨別語音內容。其實高德地圖支援廣東話語音播報，用家只需進入語音設定介面，下載並套用粵語語音包，系統便會以香港人熟悉的語言清晰指示方向。同時建議一併開啟語音喚醒功能，駕駛時只需直接開口，便能用語音指令搜尋附近的停車場或服務區，讓車主雙手不離軚盤，專注於路面狀況。

利用冷氣出風口降低手機溫度 最後一個細節關乎手機本身的硬件承受能力與導航介面的顯示設定。在烈日當空下駕駛，手機長時間開啟全球定位系統、流動數據及最高螢幕亮度，會產生龐大熱量。若將手機放置在擋風玻璃下的支架，很容易因過熱而導致螢幕變暗甚至當機。除了在應用程式中開啟防曬導航以優先選擇有遮擋的路段外，建議車主善用冷氣出風口的手機架來協助降溫。在挑選導航手機時，也可考慮配備大型散熱系統及高容量矽碳負極電池的旗艦機型，例如近期 Samsung、HONOR 及 HUAWEI 推出的頂級型號手機，以確保長途駕駛時導航系統能穩定運作。

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