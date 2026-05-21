小米發布會雷軍親自坐鎮　Xiaomi 17 Max、Xiaomi YU7 GT與穿戴新品登場

小米於今日（2026年5月21日）舉辦人車家全生態發布會，由雷軍親自介紹一系列旗艦產品。本次發布會焦點有地表最速量產SUV Xiaomi YU7 GT、售價更低的YU7標準版、頂級影像旗艦手機Xiaomi 17 Max，以及多款升級的穿戴裝置包括耳機及手環。

YU7推入門版及GT版 小米正式推出全新純電休旅車小米YU7 GT，為「純血GT」的高性能車款，外觀採用流線型低風阻設計，搭載小米自研的第二代超級電機與全棧自研底盤。賽道版車型在德國紐柏林北環賽道創下了7分34.931秒的驚人成績，刷新了量產SUV的歷史最速紀錄。小米同時發布了一款售價更低的標準版YU7 GT，以人民幣23.35萬挑戰Tesla Model Y地位。

Xiaomi 17 Max以超高性價比作賣點。

Xiaomi 17 Max旗艦手機 全新旗艦手機「Xiaomi 17 Max」正式發表，搭載6.9吋全新一代超級像素螢幕，支持1-144Hz自適應刷新率，並配備Snapdragon 8 Elite 5處理器。主鏡頭升級至Leica 2億像素及超大底感光元件，並首度引入3X潛望式長焦鏡頭，同時內建8000mAh小米金沙江電池，支援120W有線閃充與80W無線閃充、雙1115X立體聲揚聲器，售價只需人民幣4799元起。

首推耳夾式耳機 小米也同步更新了穿戴生態鏈，首款小米耳夾式耳機採用開放式耳道設計與人體工學記憶成型耳夾，主打5.5g舒適無感佩戴與定向傳音技術，內置11mm驅動單元，金及白配色兩款，售價為人民幣849元。同場還有小米手環10 Pro，有標準版、真皮版及陶瓷版，螢幕佔比再度提升，並全面升級了全天候健康監測、極限運動模式及21天超長續航，售價人民幣429元起。