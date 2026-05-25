手機價格走勢只會愈來愈貴？雷軍建議現在是最佳換機時間

有意更換智能手機的朋友，可能要把握加價前的時機。剛舉行的小米 17 Max 新品發布會上，小米創辦人雷軍明確指出，未來兩年記憶體價格將持續攀升，智能手機的售價大概率會愈來愈貴。他更直接建議，近期想換手機的消費者，現在就是最佳的入手時機。 記憶體價格將持續攀升 這番言論揭示了未來消費電子市場的核心走勢。事實上，從更長遠的產業視角來看，記憶體加價的趨勢在短期內根本無法緩解。不只是小米，早前華為常務董事余承東在華為 Pura 90 系列發布會上亦曾公開表示，目前新機的定價壓力非常巨大，若後續無法承受成本壓力，亦不排除會上調售價。

據全球知名調研機構 TrendForce 的最新預估數據顯示，今年第二季度通用型 DRAM 合約價格的漲幅仍將維持在 58% 至 63% 之間；而同期 NAND Flash 市場的合約價格加幅更預計會達到 70% 至 75%。由於智能手機廠商的硬件利潤空間向來有限，而記憶體作為成本佔比最高的核心部件之一，採購成本大幅飆升，必然會直接反映在終端售價上，這意味著後續發布的新手機極有可能會普遍加價。 恰逢現時正值 618 大促銷的預熱階段，業內人士分析指出，手機廠商為了在短期內加速清理庫存、在存量市場爭奪用戶，加上各大電商平台的促銷造勢，這三重因素共同推動下，令現時市面上在售的機型出現了階段性的價格低位。

不過，這種降價本質上只是廠商為了衝銷量的短期促銷行為。從長期的產業發展走勢來看，未來一兩年內新發布的手機只會愈來愈貴。 這次上游記憶體的持續性加價，並非短期炒作帶來的臨時波動，而是整個儲存行業過去幾年進行產能調整後，所形成的長期供需錯配。隨著接下來幾年新機的儲存配置普遍升級，疊加成本持續走高，消費者想要以更低價格買到更高配置新機的機會已不復存在。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載