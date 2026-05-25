一度衝上內地App Store下載第一、專為獨居長而言的App「死了麼」，因直白命名引爭議，該公司近日宣布，這款App正式更名為「在麼在麼」。

升級後採用大型字體

報道指出，升級後的平台採用大字體、簡潔介面與少操作的設計，老人只需每天使用智能手機，即可完成「無感簽到」。若連續2天未簽到，系統便會自動通知子女或緊急聯絡人。

使用該平台的浙江省杭州市上城區南星街道5月24日表示，南星街道60歲以上老年人口比例高達44.4%，獨居或沒有子女的老人比例偏高，長年以來，「老人發生意外卻無人知曉」一直是基層治理難題。