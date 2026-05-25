一度衝上內地App Store下載第一、專為獨居長而言的App「死了麼」，因直白命名引爭議，該公司近日宣布，這款App正式更名為「在麼在麼」。
升級後採用大型字體
報道指出，升級後的平台採用大字體、簡潔介面與少操作的設計，老人只需每天使用智能手機，即可完成「無感簽到」。若連續2天未簽到，系統便會自動通知子女或緊急聯絡人。
使用該平台的浙江省杭州市上城區南星街道5月24日表示，南星街道60歲以上老年人口比例高達44.4%，獨居或沒有子女的老人比例偏高，長年以來，「老人發生意外卻無人知曉」一直是基層治理難題。
當地居民范大媽坦言，「我和老頭子年紀都大了，他90歲了，腿腳也不好。孩子不在身邊，我最怕的不是生病，而是萬一摔倒了、出事了，沒人知道。」她表示，如今隨著「在麼在麼」啟用，讓像她一樣的老人「終於多了一份安心」，「按一下SOS，孩子、社區都能知道，不會讓老人一個人硬撐著。」
這款獨居長者App先前名為「死了麼」，讓使用者每日打卡確認平安，但被網友認為名字「太衝擊」、「看了心裡發毛」，卻也意外戳中許多獨居者「最怕出事卻沒人發現」的真實焦慮，因此在網路上迅速爆紅。
根據傳媒先前披露，這款App開發時間不到1個月，成本僅1千多元人民幣，如今估值達1千萬元人民幣，增長1萬倍。
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