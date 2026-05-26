小米洗衣機全新9kg洗烘一體機身更薄三千有找！　重點規格、價錢及安裝詳情

小米越來越多新款大型家電在在香港有售，今次推出米家洗衣乾衣機9kg和米家前置式洗衣機9kg，滾筒尺寸跟之前推出的10.5kg不變，洗衣機體積更窄薄，更加適合香港家居使用，而且價錢更加抵買。

535mm薄機身

全新米家洗衣乾衣機9kg採取前置滾筒式設計，機身極簡淺薄僅535mm，兼具洗滌和烘乾功能。二合一功能無需單獨購買乾衣機，與上一代一樣具備525立方毫米超大滾筒和強力洗滌系統，兼具9公斤洗滌和6公斤烘乾容量。擁有超過30種定製洗衣模式，包括59分鐘快速洗衣及乾衣模式。配備智能感應器，3D立體式烘乾，快速去除多餘水分，同時具備「衛生程序」利用高溫蒸氣，深入衣物纖維，實現99.99%高效除菌、除病毒及除蟎。

不銹鋼烘乾滾筒、奈米抗菌門墊圈、高溫滾筒清潔和自動門噴淋沖洗功能，確保機身衛生。具備彩色觸控顯示螢幕和Mi Home App的支持，可以遠端控制洗衣機，同時支援Google助理語音控制 及OTA升級功能。