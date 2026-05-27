PS5 PlayStation Days of Play配件遊戲減價　這項67折最值得買！

PlayStation Days of Play 2026由即日起舉行至2026年6月10日，今次各款主機都不在優惠之列，只有配件及遊戲減價，不過PlayStation VR2減幅高達$790，PlayStation Plus 12個月會籍低至67折，另外亦有指定光碟版遊戲及PS Store遊戲優惠。

Days of Play優惠包括PlayStation VR2 $790折扣，特價$2590；PULSE Elite無線耳機組$322折扣，折後$762；DualSense Edge無線控制器$108折扣，優惠價$1449；DualSense無線控制器則有$60折扣，售價$494起。

PS Plus 67折

加入PlayStation Plus成為新會員，或升級至指定PS Plus會員方案均有優惠，低至67折，12個月高級會員方案只需$670，早前加完價後，以這方案最抵買。Days of Play活動期內，PlayStation Plus高級會員開放40款遊戲試玩，包括《Baby Steps》、《Lumines Arise》、《光與影：33號遠征隊》。

玩家亦可參與多個遊戲的PlayStation Tournaments，獲得Days of Play個人造型及贏取獎品，遊戲包括《EA SPORTS Madden NFL 26》、《NBA 2K26》、《鐵拳8》、《真人快打1》、《EA SPORTS UFC 5》、《EA SPORTS College Football 26》、《跑車浪漫旅 7》、《宇宙機器人》和《Asphalt 9: Legends》。