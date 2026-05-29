小米Xiaomi 17T系列首配Leica 5倍長焦鏡、四重護眼屏　$3999起仲送耳機！

小米Xiaomi 17T系列正式發布，價錢由$3999起。

小米主打Xiaomi 17T Series輕旗艦手機，首度帶來雙尺寸選擇，普通版及Pro版採用不同尺寸屏幕，更是首個德國萊因TÜV四重護眼認證顯示屏。全系列配備同價位唯一Leica 5倍光學長焦鏡頭，$3999起售價比起同級對手極具競爭力。

性價比極高輕旗艦 Xiaomi 17T Series賣點極多，結合了同價位唯一Leica Summilux 5倍光學長焦鏡頭、首個德國萊因TÜV四重護眼認證顯示屏，Xiaomi 17T Pro更配備小米手機線史上最大7000mAh高能量矽碳電池和同價位唯一提供1TB內存容量。 兩機外觀跟上代相似，主要差異在於螢幕尺寸規格、處理器性能、續航電量及配置，17T Pro為6.83吋1.5K 144Hz M10 AMOLED屏幕，四邊等寬1.29mm極窄邊框，並設有1nit至3,500nits亮度；17T為6.59吋120Hz AMOLED屏幕。首次推出 Xiaomi Vision Care， 有效管理藍光、閃爍及動態模糊，成為首款獲得德國萊因TÜV四重護眼認證顯的產品。

超強Leica攝影系統 攝影方面同樣搭載5000萬像素主鏡頭、5000萬像素潛望長焦鏡頭及1200萬像素超廣角鏡頭組成的Leica專業三攝系統，搭配Leica UltraPure專業級純淨光學設計，以及由1G + 6P混合鏡片組成的Leica Summilux鏡頭結構，以卓越清晰度呈現精緻細節。 支援同價位唯一最高5倍光學變焦及最長120倍AI數碼變焦、OIS光學防震等， 17T Pro內置更強大的光影獵人950感光元件，支援小米系列智能手機中首創的4K 60fps電影級錄影，17T則為光影獵人800。 全新Leica Live Moment動態相片，4K超高清Leica Live Moment，以及透過Freestyle或人像Live Cinematography實現的無縫變焦效果，適用於所有後置相機焦距及延伸至人像模式。拍攝更設有全新設計的獨家Leica浮水印，並可將多個Moment組合成可分享的拼貼圖像。

小米Xiaomi 17T Pro以深紫色機身為主打。

旗艦晶片配置 Xiaomi 17T Pro搭載MediaTek Dimensity 9500旗艦晶片，性能直迫Snapdragon 8 Elite Gen 5；Xiaomi 17T則為MediaTek Dimensity 8500-Ultra，跟Snapdragon 8 Elite Gen 3性能相近，兩機均內置小米 3D IceLoop散熱系統。最大賣點在於17T Pro首度迎來7000mAh矽碳超大電池，配備100W有線快充、50W無線快充及22.5W 有線反向充電；17T亦有6500mAh矽碳負極電池，支援67W有線快充。 價錢方面，雖然跟隨市場略有加價，但調整不過$1000。兩機售價如下： Xiaomi 17T

12GB+256GB $3999

12GB+512GB $4499 Xiaomi 17T Pro

12GB+256GB $4999

12GB+512GB $5499

12GB+1TB $5999 早鳥優惠5月29日至6月30日，選購任何機型即送REDMI耳罩式耳機 Neo。另送額外12個月保修、6個月碎屏保障服務一次、Spotify Premium免費試用4個月、 YouTube Premium免費試用3個月以及100GB Google One雲端儲存服務6個月。