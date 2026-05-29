小米6款全新穿戴產品大晒冷　首款頭戴式耳機、手錶手環功能大升級！

小米REDMI Headphones Neo內建40mm鍍鈦動圈單元。

小米在發布Xiaomi 17T Series同時，更一口氣發布6款穿戴產品，有小米首款頭戴式耳機REDMI Headphones Neo、Xiaomi Buds 6及REDMI Buds 8耳機、Xiaomi Watch S5智能手錶、Xiaomi手環10 Pro及Redmi Watch 6，想換款絕對要留意！

小米首款頭戴式耳機REDMI Headphones Neo有黑白兩色。

首款頭戴式耳機 小米首款頭戴式耳機REDMI Headphones Neo，長青簡約黑白設計，內建40mm鍍鈦動圈單元，能大幅提升聲音表現。耳機同時獲Hi-Res Audio認證，並支援USB有線音訊傳輸。具備42dB深度主動降噪，並提供三級可調式降噪深度，搭配3 Mic AI高清通話降噪技術，可享安靜的聆聽空間與清晰的通話品質。 具備72小時超長續航力，耳機同時支援閃電快充，只需充電10分鐘，即可播放長達5小時。採用最新藍牙5.4技術，連接更穩定、延遲更低。耳機融入Xiaomi HyperOS智慧生態，支援互聯互通、Google快速配對及雙裝置連接。透過小米耳機App自由調節EQ均衡器與支援線上韌體升級，打造最適合用家的個人化聽覺體驗。提供柔沙白及曜石黑兩種顏色選擇，建議零售價為$369。

大師級調音降噪耳機 Xiaomi Buds 6是一款融合大師級調音、高清無損音質與智慧錄音功能的「旗艦級真無線耳機」。耳機搭載24K鍍金11mm三磁動態驅動單元，打造低音渾厚、高音清脆的極致聽感，獲Hi-Res Audio高清音頻認證，更與HARMAN AudioEFX聯合調音，並通過Snapdragon sound專業技術認證，保障頂級的音效表現。 支援Qualcomm aptX Lossless技術，最高支援2.1Mbps傳送速度，實現真正的無損音質。降噪方面迎來雙向降噪升級，擁有3 Mic AI通話降噪、通話降噪95dB，以及高達12m/s的抗風噪能力。首創耳機獨立錄音2.0功能，不僅支援充電盒錄音，還能做到AI智錄摘要、實時錄音與錄音轉寫。

搭配充電盒可達35小時超長續航，快充10分鐘即可播放多兩小時。單隻耳機僅重4.4g，佩戴穩固舒適。耳機同樣支援Xiaomi HyperOS互聯互通生態，更是首部小米耳機兼容Apple Find My及Google's Find Hub定位查找功能，建議零售價為$759。

小米REDMI Buds 8有黑白兩色，性價比高。

平玩降噪耳機 REDMI Buds 8是一款兼具頂級降噪、舒適佩戴與超長續航的「全能型真無線耳機」。外觀採用符合人體工學設計，單隻耳機輕至5g。今代升級主動降噪技術，內置50dB/4kHz混合式主動降噪功能，最高可達50dB和4kHz降噪。系統還能針對個人化不同配戴下的降噪效果進行優化，同樣搭配3 Mic AI高清通話降噪，採用獨特的結構設計耳塞導管，有效抑制12m/s風速產生的噪音。 耳機搭載11mm高性能客製化動圈單元，使中低頻性能獲得大幅提升，帶來更澎湃扎實的音質表現。用戶還可透過小米耳機App，自由調節5組預設EQ設定，並支援線上韌體升級。搭配充電盒使用，總續航力長達44小時，同時支援閃電快充，只需充電10分鐘，即可播放長達4小時。同樣支援Xiaomi HyperOS互聯互通與Google快速配對，升級支援發聲查找功能，大幅減少耳機遺失的風險。提供黑、白和綠3種顏色選擇，建議零售價為$299。

全方位智能手錶 Xiaomi Watch S5 46mm融合新款外觀、極致續航、運動與智能生態的「全能旗艦智慧手錶」。纖薄機身與精緻圓形錶圈，配備1.48吋AMOLED螢幕，螢幕佔比高達73.8%，峰值亮度高達 2500nits，而厚度僅10.99mm，戴上手外型時尚斯文。 今代加強續航力，內建815mAh小米金沙江大容量電池，續航時間最長可達21天。專為運動愛好者打造專業戶外運動模式，支援GNSS精準定位與高德離線地圖導航，健康方面升級全新4 LED+4PD PPG感應器，體積雖然薄但監測心率更精準。全面升級睡眠HRV追蹤功能，睡眠 ，與世界睡眠協會、亞洲睡眠醫學會及中國睡眠研究會等國際機構合作開發。特別新增的Passion Mode，可偵測辨識歡呼動作並將其轉化為可量化的數據，包括心率、消耗卡路里及歡呼動作次數。

支援手勢控制，握拳、翻轉手腕等動作，即掛斷電話或遙控拍照。手錶具備Wi-Fi下載功能，可直接下載手錶離線地圖、音樂及錄音資料傳輸。融入Xiaomi HyperOS 3互聯互通生態，能遠程控制手機、平板電腦、耳機和小米智慧家居設備。黑色和銀色建議零售價為$1199，藍色和綠色建議零售價為$1299。

Xiaomi Smart Band 10 Pro屏幕更大，主打運動健康功能。

加強健康運動追蹤 Xiaomi Smart Band 10 Pro智能手環來到第10代，是集時尚外觀、超長續航、全方位健康管理與智慧生態於一身。外觀迎來重大升級，更似手錶多於手環，提供金屬機身與陶瓷機身兩種材質選擇。配備1.74吋AMOLED大螢幕，峰值亮度高達2000nits，支援彩色常亮顯示。機身採用超薄輕巧時尚設計，僅9.7mm纖薄及21.6g重，並搭配高強度鋁合金邊框。 增強了健康與健身追蹤功能，將心率監測準確度提升至98.2%，睡眠監測升級，提供睡眠趨勢報告及HRV和睡眠效率，而睡眠算法2.0則改善了入睡時間與睡眠階段的準確度。更與全球領先的經期及週期追蹤應用程式Clue合作，可獲得為期3個月的Clue Plus訂閱服務免費試用，提供進階週期分析、準確的受孕期預測、懷孕及更年期追蹤等更多功能。

運動方面支援150+運動模式，更首度加入3D熱身影片示範，同時具備5ATM防水規格，支援水中心率偵測，在精準追蹤游泳數據。 內建380mAh大電池，續航時間最長可達21天。手環內置線性馬達，提供高達50+種震動模式，帶來更細膩豐富的觸覺回饋，同時支援Xiaomi HyperOS 3及可與iPhone配對。提供午夜黑、冰川銀及櫻花粉3種配色，建議零售價為$499。

REDMI Watch 6智能手錶功能大升級。

24天超長續航 別以為REDMI規格一定較弱，REDMI Watch 6有2.07吋超大AMOLED螢幕，峰值亮度高達2000nits、60Hz的刷新率以及324ppi清晰度，並支援彩色常亮顯示。外觀採用超薄一體設計，擁有9.9mm超薄機身與高強度鋁合金框架，堅固耐用。內建550mAh大電池，續航時間最長可達24天。配備全新的雙L1天線，支援GNSS精準定位，戶外軌跡記錄更準確。 支援超過150+運動模式，支援5ATM防水等級及水中心率偵測，亦有齊心率、血氧、睡眠及壓力監測等功能。數據準確率進一步提升5%。獨特的雙手模式，可依據不同場景需求，靈活切換左手或右手穿載習慣。手錶亦整合Xiaomi HyperOS互聯互通智慧生態圈，跨裝置的訊息與數據聯動更加流暢無阻。提供典雅黑、皎月白和迷霧藍3種顏色選擇，建議零售價為$649。