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科技
出版：2026-Jun-01 20:00
更新：2026-Jun-01 20:00

小米Xiaomi 17T Pro性價比手機王　實試Leica影像系統配7000mAh超大電池

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小米Xiaomi 17T Pro現已上市，$4999即有Leica三鏡頭相機系統。

小米Xiaomi 17T Pro現已上市，$4999即有Leica三鏡頭相機系統。

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小米推出全新Xiaomi 17T Series，包括Xiaomi 17T及Xiaomi 17T Pro兩款機型，集同價位唯一Leica Summilux 5倍光學長焦鏡頭、首個德國萊因TÜV四重護眼認證顯示屏、小米手機史上最大7000mAh高能量矽碳電池、同價位唯一提供1TB 內存容量。今時今日各品牌手機都大幅加價，Xiaomi 17T Pro仍然維持4字頭起售價確實抵玩！

小米Xiaomi 17T Pro機身保持上代的簡潔。 小米Xiaomi 17T Pro只有8.25mm厚度。 小米Xiaomi 17T Pro屏幕亮麗。 小米Xiaomi 17T Pro有1.29mm超窄邊框。

旗艦6.83吋顯示屏

Xiaomi 17T Pro首次以雙尺寸推出，Pro版屏幕為6.83吋，1.5K AMOLED顯示屏有144Hz刷新率、1至3500nits亮度，透過LIPO封裝技術四邊等寬1.29mm極窄邊框，視覺效果極佳。獲TÜV Rheinland智能護眼認證Xiaomi Vision Care，全天候舒適觀看。輕巧機身只有219g，而且難得保持簡潔小巧相機模組，微弧邊框金屬設計，拿上手有高級手機質感。今代主打為紫色，Pro版色調較深，感覺優雅。

小米Xiaomi 17T Pro的Leica Summilux鏡頭系統。 小米Xiaomi 17T Pro備有4K Live Moment拍攝模式。 小米Xiaomi 17T Pro 15mm廣角試相。 小米Xiaomi 17T Pro 23mm試相。 小米Xiaomi 17T Pro 2X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 5X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 10X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 2X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 5X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 10X試相。 小米Xiaomi 17T Pro 20X試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景2X試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景5X試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景10X試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景10X試相。 小米Xiaomi 17T Pro夜景100X試相。 小米Xiaomi 17T Pro運動抓拍試相。

實試Leica Summilux鏡頭

Xiaomi 17T Series兩機鏡頭系統一樣，不過Xiaomi 17T Pro內置更大的1/1.31吋光影獵人950感光元件，結合Leica UltraPure光學鏡頭設計，以及由1G+6P混合鏡片組成的Leica Summilux鏡頭結構。

Leica Summilux 5倍光學長焦鏡頭，提供5000萬像素影像及OIS 光學防震，有10倍光學級無損變焦及高達120倍的AI超高倍變焦。實試遠距離拍攝影像清晰分明，更有自然的散景效果，夜景手持拍攝效果亦理想，在港島拍攝對岸都算清晰，亦沒有太虛假的AI生成。實試運動抓拍連高速遙控車都可拍到，亦有Xiaomi 17的街拍模式、4K動態照片Live Moment等，拍攝玩法相當多。

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小米Xiaomi 17T Pro支援100W有線極速充電。 小米Xiaomi 17T Pro可使用小米無線充電器。 小米Xiaomi 17T Pro支援50W無線充電。 小米Xiaomi 17T Pro遊戲模式，120FPS暢順不窒。 小米Xiaomi 17T Pro搭載HyperOS 3，有齊各AI功能。

強勁性能與續航力

Xiaomi 17T Pro配備7000mAh電池，是小米在國際市場上智能手機系列中容量最大的型號，容量較上一代提升27%， 實試一般使用續航力超過一天。同時支援100W有線極速充電及50W無線極速充電。搭載MediaTek Dimensity 9500芯片，內置小米3D IceLoop散熱系統，長時間打機、睇片都不會發燙，同時保持暢順，亦不會極速耗電。

Xiaomi 17T Pro備有黑色、紫色及藍色，12GB+256GB售價$4999、12GB+512GB售價$5499、12GB+1TB售價$5999，不用六千就可以有旗艦級數的配置及功能，絕對是性價比之王。即日起至6月30日入手即送價值$369的REDMI耳罩式耳機Neo，更加抵買。

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