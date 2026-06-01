小米Xiaomi 17T Pro性價比手機王　實試Leica影像系統配7000mAh超大電池

小米推出全新Xiaomi 17T Series，包括Xiaomi 17T及Xiaomi 17T Pro兩款機型，集同價位唯一Leica Summilux 5倍光學長焦鏡頭、首個德國萊因TÜV四重護眼認證顯示屏、小米手機史上最大7000mAh高能量矽碳電池、同價位唯一提供1TB 內存容量。今時今日各品牌手機都大幅加價，Xiaomi 17T Pro仍然維持4字頭起售價確實抵玩！

Xiaomi 17T Pro首次以雙尺寸推出，Pro版屏幕為6.83吋，1.5K AMOLED顯示屏有144Hz刷新率、1至3500nits亮度，透過LIPO封裝技術四邊等寬1.29mm極窄邊框，視覺效果極佳。獲TÜV Rheinland智能護眼認證Xiaomi Vision Care，全天候舒適觀看。輕巧機身只有219g，而且難得保持簡潔小巧相機模組，微弧邊框金屬設計，拿上手有高級手機質感。今代主打為紫色，Pro版色調較深，感覺優雅。

實試Leica Summilux鏡頭

Xiaomi 17T Series兩機鏡頭系統一樣，不過Xiaomi 17T Pro內置更大的1/1.31吋光影獵人950感光元件，結合Leica UltraPure光學鏡頭設計，以及由1G+6P混合鏡片組成的Leica Summilux鏡頭結構。

Leica Summilux 5倍光學長焦鏡頭，提供5000萬像素影像及OIS 光學防震，有10倍光學級無損變焦及高達120倍的AI超高倍變焦。實試遠距離拍攝影像清晰分明，更有自然的散景效果，夜景手持拍攝效果亦理想，在港島拍攝對岸都算清晰，亦沒有太虛假的AI生成。實試運動抓拍連高速遙控車都可拍到，亦有Xiaomi 17的街拍模式、4K動態照片Live Moment等，拍攝玩法相當多。