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科技
出版：2026-Jun-03 14:12
更新：2026-Jun-03 14:12

PlayStation State of Play 2026重點懶人包　God of War Laufey、漫威狼人之外仲有咩PS5大作？（有片）

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PlayStation State of Play 2026發布了一系列新作品。

PlayStation State of Play 2026發布了一系列新作品。

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PlayStation State of Play剛釋出超過60分鐘的重量級內容，雖然完全提到《GTA 6》，其中最震撼的兩大核心焦點有即將推出的 《漫威狼人》實機展示打頭陣，以及壓軸首度公開的《戰神》系列全新正傳續作 《God of War Laufey》。另外還有《鬼武者Way of the Sword》開放試玩、Ace Combat空戰續作《空戰奇兵8 希孚之翼》等最新消息，絕對值得機迷期待！

PS State of Play公布《God of War Laufey》新作。 PS5《God of War Laufey》主角為克雷多斯的妻子勞菲。 PS5《God of War Laufey》以動作戰鬥為主。

《God of War Laufey》

作為本次發布會最大驚喜，Santa Monica Studio壓軸釋出了長達20分鐘的無中斷實機遊玩與展示影片。玩家將不再操作克雷多斯，而是扮演他的妻子勞菲。故事講述她在死後於眾神的來世中醒來，為了保護她所愛的人而戰，戰鬥完美融合了現代《戰神》的打擊感，並注入了希臘神話時期的經典砍殺基因。官方標示為 即將推出，具體發售日尚未公開。

PS5《漫威狼人》以狼人羅根為主角。 PS5《漫威狼人》為血腥暴力動作風格，跟《蜘蛛俠》不同。 PS5《漫威狼人》有琴·葛雷參與。

 《漫威狼人》

由Insomniac Games開發的超級英雄大作正式擔任開場，揭露了大量極具感官衝擊的實機戰鬥。劇情主線為羅根解救被「崔斯克工業」旗下改造雇傭兵綁架的變種人同伴，實機影片展示了極度血腥、毫不留情的第三人稱硬核動作風格，同時證實琴·葛雷將作為核心盟友加入，畫面上可看到她施展紫色的念動力與羅根聯手大開殺戒。遊戲將於9月15日獨佔登陸PS5，即日起開放預購。

PS5《Until Dawn 2》為全新獨立故事。 PS5《Until Dawn 2》故事背景發生於小島上。 PS5《Until Dawn 2》繼續營造恐怖驚悚氣氛。

《Until Dawn 2》

經典恐怖作品全新續作，不過是一款獨立故事體驗，擁有全新角色陣容、全新的探索舞台，玩家所做出的每一個決定都將影響故事發展。 這次故事背景講述一群為了網絡流量的靈異實況主為拍攝節目，在被遺棄的孤島遭遇惡魔的故事，預計2027年推出。

PS5《控制: 共振》以狄倫為主角。 PS5《控制: 共振》同樣圍繞超自然力量主題。 PS5《控制: 共振》背景為變異的曼哈頓。

《控制: 共振》

《控制: 共振》（Control Resonant）為《控制》全新續作，在第一代遊戲中潔西是核心人物。今代將由她的另一位手足將站到舞台中心，也就是在前作中曾作為「敵人代表」登場的狄倫，在被超自然力量扭曲變異的曼哈頓中冒險，將於9月24日推出。

PS5《Silent Hill: Townfall》主角為賽門。 PS5《Silent Hill: Townfall》當中有大量謎題。 PS5《Silent Hill: Townfall》不時需要隱匿行蹤並小心行動。

《Silent Hill: Townfall》

故事設定在蘇格蘭聖愛蜜莉亞島的驚悚新作，主角賽門在異世界的黑暗中對抗全新怪物，遊戲中有不少與劇情相互交織的謎題與難關，謎題的設置方式或解決方法也闡述了一部分的故事，正式發布日期為9月24日。

PS5《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》重製了1996年的遊戲。 PS5《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》蘿拉將面對新的冒險。 PS5《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》將於明年上市。

《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》

1996年原版《古墓奇兵》重製版，採用Unreal Engine 5賦予嶄新的面貌及謎題，版圖包括秘魯的失落溪谷到希臘殘垣斷壁，原版遊戲將玩家從一個獨立空間引導至下一個空間，而新作則將這些空間打開，轉變為半連通的環境，讓玩家能夠自由穿越、探索，並從全新角度探索。將於2027年2月13日上市，現已開放預購。

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