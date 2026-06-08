Xbox發布《Crazy Taxi》、《女神異聞錄6》！　推出限量版半透明綠色主機

Xbox Games Showcase發布了不少驚喜遊戲包括《Crazy Taxi》新作。

Xbox Games Showcase帶來一系列新作及主機消息，最震撼有即將推出Xbox Series X25限量版，還有不少新遊戲即將上市，當中包括《Crazy Taxi: World Tour》、《Halo: Campaign Evolved》、《女神異聞錄6》、《Fable》、《Wo Long 2: Wings of Ember》、《Gears of War: E-Day》、《Call of Duty: Modern Warfare 4》DMZ模式、《Minecraft Dungeons II》、《Spyro: A Realm Beyond》等等。

Xbox Series X25主機 Xbox Series X25限量版採用半透明經典綠色的25年紀念版Series X主機與控制器，可組合購買或單獨購買控制器。主機設計包含了幾個向過去Xbox致敬的元素，例如會發出綠光的「X」按鈕，而且控制器將採用最初的ABXY按鍵顏色。將於11月在「特定市場」發售，但Xbox尚未公布售價。

《Crazy Taxi: World Tour》 《Crazy Taxi》強勢回歸推出全新作品《Crazy Taxi: World Tour》，預計2027年發售。由初代創作者菅野健二親自操刀，全新的劇情模式將帶領玩家踏上環球冒險之旅，遊戲將登陸Xbox Series X/S、PC、PlayStation 5和Nintendo Switch 2。

《Gears of War: E-Day》 Xbox獨佔之作，故事發生在原版《Gears of War》的14年前，全新預告片中可看到與主角Marcus Fenix為生存而戰對抗Locust Horde，體驗Emergence Day的恐怖與殘酷。遊戲可以雙人分割畫面合作，又或與最多4名玩家網上連線出征，將於2026年10月6日登場。

《Call of Duty: Modern Warfare 4》 新增的DMZ模式中，故事背景設定在戰爭於朝鮮半島爆發，北韓發動全面入侵，戰役將玩家帶入韓國的塹壕戰，玩家將化身為深入敵後的秘密特工，進入爭議領土的撤離行動。遊戲將在Xbox Series X/S、PC、PS5和Nintendo Switch 2於10月23日推出。

《Halo: Campaign Evolved》 忠於《Halo: Combat Evolved》但更現代化的重製版，從頭開始徹底重新構建。傳奇故事配合高清畫面，可多達4名玩家網上合作、3項全新任務，以及擴充武器庫、座駕和全新敵人，將於2026 年7月28日推出。

《Fable》 《Fable》為開放式世界動作RPG，以重啟之作回歸。主角作為一個世代以來首位英雄，探索充滿古怪角色、黑色幽默，玩家可自訂英雄外觀，並在融合近戰、遠程與魔法戰鬥對抗全新強盜、野獸與生物敵人，遊戲將於2027年2月23日上市。