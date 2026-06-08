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科技
出版：2026-Jun-08 13:00
更新：2026-Jun-08 13:00

Xbox發布《Crazy Taxi》、《女神異聞錄6》！　推出限量版半透明綠色主機

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Xbox Games Showcase發布了不少驚喜遊戲包括《Crazy Taxi》新作。

Xbox Games Showcase發布了不少驚喜遊戲包括《Crazy Taxi》新作。

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Xbox Games Showcase帶來一系列新作及主機消息，最震撼有即將推出Xbox Series X25限量版，還有不少新遊戲即將上市，當中包括《Crazy Taxi: World Tour》、《Halo: Campaign Evolved》、《女神異聞錄6》、《Fable》、《Wo Long 2: Wings of Ember》、《Gears of War: E-Day》、《Call of Duty: Modern Warfare 4》DMZ模式、《Minecraft Dungeons II》、《Spyro: A Realm Beyond》等等。

Xbox Series X25限量版透明綠色主機。 Xbox Series X25向經典設計致敬。 Xbox Series X25限量版手制。

Xbox Series X25主機

Xbox Series X25限量版採用半透明經典綠色的25年紀念版Series X主機與控制器，可組合購買或單獨購買控制器。主機設計包含了幾個向過去Xbox致敬的元素，例如會發出綠光的「X」按鈕，而且控制器將採用最初的ABXY按鍵顏色。將於11月在「特定市場」發售，但Xbox尚未公布售價。

SEGA《Crazy Taxi: World Tour》新作。 《Crazy Taxi: World Tour》延續瘋狂的士接載乘客玩法。 《Crazy Taxi: World Tour》遊戲加入全新故事模式。

《Crazy Taxi: World Tour》

《Crazy Taxi》強勢回歸推出全新作品《Crazy Taxi: World Tour》，預計2027年發售。由初代創作者菅野健二親自操刀，全新的劇情模式將帶領玩家踏上環球冒險之旅，遊戲將登陸Xbox Series X/S、PC、PlayStation 5和Nintendo Switch 2。

《Gears of War: E-Day》為Xbox獨佔作品。 《Gears of War: E-Day》主角為對抗新敵人而戰。 《Gears of War: E-Day》畫面細緻華麗。

《Gears of War: E-Day》

Xbox獨佔之作，故事發生在原版《Gears of War》的14年前，全新預告片中可看到與主角Marcus Fenix為生存而戰對抗Locust Horde，體驗Emergence Day的恐怖與殘酷。遊戲可以雙人分割畫面合作，又或與最多4名玩家網上連線出征，將於2026年10月6日登場。

《Call of Duty: Modern Warfare 4》DMZ模式。 《Call of Duty: Modern Warfare 4》DMZ以韓國為背景。 《Call of Duty: Modern Warfare 4》DMZ對抗北韓侵略。

《Call of Duty: Modern Warfare 4》

新增的DMZ模式中，故事背景設定在戰爭於朝鮮半島爆發，北韓發動全面入侵，戰役將玩家帶入韓國的塹壕戰，玩家將化身為深入敵後的秘密特工，進入爭議領土的撤離行動。遊戲將在Xbox Series X/S、PC、PS5和Nintendo Switch 2於10月23日推出。

《Halo: Campaign Evolved》為重製版遊戲。 《Halo: Campaign Evolved》畫面、任務都有新元素。 《Halo: Campaign Evolved》加入更多武器和座駕。

《Halo: Campaign Evolved》

忠於《Halo: Combat Evolved》但更現代化的重製版，從頭開始徹底重新構建。傳奇故事配合高清畫面，可多達4名玩家網上合作、3項全新任務，以及擴充武器庫、座駕和全新敵人，將於2026 年7月28日推出。

《Fable》為開放式世界動作RPG。 《Fable》在古代村莊中展開冒險故事。 《Fable》加入全新野獸敵人。

《Fable》

《Fable》為開放式世界動作RPG，以重啟之作回歸。主角作為一個世代以來首位英雄，探索充滿古怪角色、黑色幽默，玩家可自訂英雄外觀，並在融合近戰、遠程與魔法戰鬥對抗全新強盜、野獸與生物敵人，遊戲將於2027年2月23日上市。

女神異聞錄4 Revival》重新製作。 《女神異聞錄4 Revival》遊戲畫面全面重製。 《女神異聞錄4 Revival》戰鬥系統升級。

女神異聞錄系列

經典系列最新作品《女神異聞錄6》主題顏色為綠色，詳情及發售日尚未公佈，將會登陸Xbox Series X|S、PS5及Steam。另外亦會推出《女神異聞錄4 Revival》，保留原作的故事架構，更徹底翻新遊戲體驗，全新重製版在美術、UI介面、戰鬥系統與事件演出都全面升級為現代風格，將於2027年2月18日上市。

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