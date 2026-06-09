WWDC26｜iOS 27 4大重點功能懶人包　新推更智能Siri AI助理＋Apple Intelligence升級

Apple正式展開全球開發者大會WWDC26，首場發布會帶來很多iOS 27新功能，今次焦點在推出與Google合作開發的全新Siri AI人工智能助理，可用自然語言進行各項任務，跨App帶來更智能功能，包括相片、訊息及Safari，視覺智能可搜尋並行動，而且應用於iPad、Mac及Apple Vision。同時亦推出更多兒童安全功能，設計及Liquid Glass體驗亦有改進，而且iPhone 11起機型亦支援，不過Apple亦宣布歐盟及中國地區暫未可使用部分AI功能。

Siri AI由Apple Intelligence驅動，有更精準閱讀畫面、更理解語言、可自訂聲調語速而且有更廣闊的資訊。iOS 27將會新增一個獨立的Siri App，而且介面不再是彩虹框框，而是一個透明的動態島。使用Siri AI可用自然對話查詢，明白個人背景，例如可直接詢問並找出舊相片、郵件及訊息等。Siri AI可以進行更多任務，包括傳送訊息、加入行事曆及導航等，Write with Siri功能亦可以隨時以自然語言協助各種寫作，功能將兼容iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及Apple Vision Pro。

－Safari網頁瀏覽器的分頁會自動按主題分類，新增「通知我」功能，亦可以自訂擴充外掛程式

兒童安全功能

iOS 27重點新增了不少為兒童使用而設的功能，讓家長們提供更安全及適當使用體驗給子女，全新介面設計亦更加易用及監控。未滿13歲的兒童必須使用兒童帳戶，家長可以挑選指定的App給兒童使用，「購買前詢問」及「瀏覽前詢問」功能則可讓兒童在購買App或瀏覽新網頁前詢問家長，在訊息中獲批准才可以進行。

在訊息及FaceTime中，「通訊安全」功能除了裸露內容以外，新增血腥暴力相片及影片過濾封鎖。另外亦提供全新時間使用限制及經重新設計的「螢幕使用時間」功能，娛樂、遊戲及社交媒體App可以設定每日「時間表」，設時限以免兒童過度使用。