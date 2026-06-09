WWDC26｜iOS 27 4大重點功能懶人包　新推更智能Siri AI助理＋Apple Intelligence升級

Apple正式展開全球開發者大會WWDC26，首場發布會帶來很多iOS 27新功能，今次焦點在推出與Google合作開發的全新Siri AI人工智能助理，可用自然語言進行各項任務，跨App帶來更智能功能，包括相片、訊息及Safari，視覺智能可搜尋並行動，而且應用於iPad、Mac及Apple Vision。同時亦推出更多兒童安全功能，設計及Liquid Glass體驗亦有改進，而且iPhone 11起機型亦支援，不過Apple亦宣布歐盟及中國地區暫未可使用部分AI功能。
Siri AI更智能
Siri AI由Apple Intelligence驅動，有更精準閱讀畫面、更理解語言、可自訂聲調語速而且有更廣闊的資訊。iOS 27將會新增一個獨立的Siri App，而且介面不再是彩虹框框，而是一個透明的動態島。使用Siri AI可用自然對話查詢，明白個人背景，例如可直接詢問並找出舊相片、郵件及訊息等。Siri AI可以進行更多任務，包括傳送訊息、加入行事曆及導航等，Write with Siri功能亦可以隨時以自然語言協助各種寫作，功能將兼容iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及Apple Vision Pro。
Apple Intelligence應用升級
－相片編輯的Clean Up工具升級移除更大型人物，新增AI擴展相片能生成更大的背景，空間重新構圖功能則可以為舊相片重新設計構圖角度
－影像樂園終於不止生成卡通圖像，可以生成更高質擬真的相片
－Safari網頁瀏覽器的分頁會自動按主題分類，新增「通知我」功能，亦可以自訂擴充外掛程式
－密碼App可以提醒安全性較弱的密碼，一按為多個密碼進行更改
－訊息及郵件App提供建議，可進行更快的回應動作
－通話App中可以自動在手機中獲取相應的資訊
－捷徑App不用自行設定，可透過簡單語言形容所需的動作
兒童安全功能
iOS 27重點新增了不少為兒童使用而設的功能，讓家長們提供更安全及適當使用體驗給子女，全新介面設計亦更加易用及監控。未滿13歲的兒童必須使用兒童帳戶，家長可以挑選指定的App給兒童使用，「購買前詢問」及「瀏覽前詢問」功能則可讓兒童在購買App或瀏覽新網頁前詢問家長，在訊息中獲批准才可以進行。
在訊息及FaceTime中，「通訊安全」功能除了裸露內容以外，新增血腥暴力相片及影片過濾封鎖。另外亦提供全新時間使用限制及經重新設計的「螢幕使用時間」功能，娛樂、遊戲及社交媒體App可以設定每日「時間表」，設時限以免兒童過度使用。
OS介面更新及其他功能
－Liquid Glass介面可看性更加清晰及一致，亦可以進行個人化自訂
－iPhone及iPad App啟動快30％、AirDrop快80%，整體反應更快捷敏銳
－訊息新增傳送進度功能
－網絡轉移更加流暢無縫
－iCloud相簿可與Android及Windows進行分享
－地圖的高空相片更加清晰細緻
－AirPods可自訂EQ調整音色
－Apple Home更加智能，包括可將關聯活動合拼、形容鏡頭畫面、AI搜尋、支援4K串流及拍攝
－健康App新增更年期提醒
－Apple Vision Pro可將全景相片轉成空間場景