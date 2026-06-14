Samsung Galaxy A27 捷克官網突發上架 改用 S6 Gen 3 處理器

早前網上一直流傳有關 Samsung Galaxy A27 的規格消息，而近日這款中階新手機終於正式現身。Samsung 捷克官方網站無預警地將 Galaxy A27 擺上架，直接終結了近期的傳聞。今代機型在硬件上作出了明顯的改動，當中最受關注的必定是處理器的轉換，但同時亦有部分規格出現了妥協的痕跡。
硬件規格方面，Galaxy A27 棄用了上代常見的 Exynos 1280 及 1380 晶片，轉為配備 Snapdragon 6 Gen 3 處理器。這對偏好高通晶片的用家來說無疑是個好消息。記憶體與儲存空間則提供 6GB 或 8GB RAM，配搭 128GB 或 256GB ROM 組合，足夠應付日常及一般娛樂需求。
機身正面，Galaxy A27 搭載了一塊 6.7 吋 Super AMOLED 屏幕，支援 FHD+ 解像度以及 120Hz 屏幕更新率，能夠提供流暢的視覺體驗。值得留意的是，今代終於換上了觀感更現代化的開孔式屏幕設計，不過前置鏡頭的像素就由 Galaxy A26 的 1300 萬像，微跌至今代的 1200 萬像。
超廣角鏡頭由800萬縮水至500萬像
至於機背的相機模組同樣出現了「不升反降」的奇怪情況。雖然主鏡頭維持在實用的 5000 萬像並支援 OIS 光學防震，同時配備 200 萬像微距鏡頭，但超廣角鏡頭卻由上代的 800 萬像縮水至 500 萬像。此外，防護等級亦有所削弱，由 Galaxy A26 的 IP67 防塵防水級別，降級至僅支援防潑水的 IP64 規格。
續航力與軟件配套方面，Galaxy A27 繼續內置 5000mAh 大容量電池，並沿用 25W 有線快充。手機出廠時將預載基於 Android 16 的 OneUI 8.5 系統，官方更承諾提供長達六年的 Android 系統版本升級及安全更新，大幅延長了手機的生命週期。
目前 Galaxy A27 提供了黑、藍、淺綠及粉紅四種配色選擇。雖然官方網站暫未公佈確切售價，但根據早前的爆料消息指出，6GB+128GB 版本的歐洲定價預計為349歐元，而 8GB+256GB 版本則可能定價於 439 歐元。相信有關香港市場的發售詳情，亦會在短期內陸續揭曉。
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