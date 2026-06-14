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科技
出版：2026-Jun-14 10:22
更新：2026-Jun-14 10:22

Samsung Galaxy A27 捷克官網突發上架 改用 S6 Gen 3 處理器

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Samsung Galaxy A27 捷克官網突發上架 改用 S6 Gen 3 處理器

Samsung Galaxy A27 捷克官網突發上架 改用 S6 Gen 3 處理器

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早前網上一直流傳有關 Samsung Galaxy A27 的規格消息，而近日這款中階新手機終於正式現身。Samsung 捷克官方網站無預警地將 Galaxy A27 擺上架，直接終結了近期的傳聞。今代機型在硬件上作出了明顯的改動，當中最受關注的必定是處理器的轉換，但同時亦有部分規格出現了妥協的痕跡。

硬件規格方面，Galaxy A27 棄用了上代常見的 Exynos 1280 及 1380 晶片，轉為配備 Snapdragon 6 Gen 3 處理器。這對偏好高通晶片的用家來說無疑是個好消息。記憶體與儲存空間則提供 6GB 或 8GB RAM，配搭 128GB 或 256GB ROM 組合，足夠應付日常及一般娛樂需求。

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機身正面，Galaxy A27 搭載了一塊 6.7 吋 Super AMOLED 屏幕，支援 FHD+ 解像度以及 120Hz 屏幕更新率，能夠提供流暢的視覺體驗。值得留意的是，今代終於換上了觀感更現代化的開孔式屏幕設計，不過前置鏡頭的像素就由 Galaxy A26 的 1300 萬像，微跌至今代的 1200 萬像。

2026 06 12 21 10 5Samsung Galaxy A27 規格︰6.7 吋 Super AMOLED 屏幕，支援 FHD+ 解像度以及 120Hz 屏幕更新率3 Samsung Galaxy A27 顏色，提供了黑、藍、淺綠及粉紅四種配色選擇 Samsung Galaxy A27 主鏡頭維持在實用的 5000 萬像並支援 OIS 光學防震，同時配備 200 萬像微距鏡頭 Samsung Galaxy A27 內置 5000mAh 大容量電池，並沿用 25W 有線快充

超廣角鏡頭由800萬縮水至500萬像

至於機背的相機模組同樣出現了「不升反降」的奇怪情況。雖然主鏡頭維持在實用的 5000 萬像並支援 OIS 光學防震，同時配備 200 萬像微距鏡頭，但超廣角鏡頭卻由上代的 800 萬像縮水至 500 萬像。此外，防護等級亦有所削弱，由 Galaxy A26 的 IP67 防塵防水級別，降級至僅支援防潑水的 IP64 規格。

續航力與軟件配套方面，Galaxy A27 繼續內置 5000mAh 大容量電池，並沿用 25W 有線快充。手機出廠時將預載基於 Android 16 的 OneUI 8.5 系統，官方更承諾提供長達六年的 Android 系統版本升級及安全更新，大幅延長了手機的生命週期。

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目前 Galaxy A27 提供了黑、藍、淺綠及粉紅四種配色選擇。雖然官方網站暫未公佈確切售價，但根據早前的爆料消息指出，6GB+128GB 版本的歐洲定價預計為349歐元，而 8GB+256GB 版本則可能定價於 439 歐元。相信有關香港市場的發售詳情，亦會在短期內陸續揭曉。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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