Samsung Galaxy A27 捷克官網突發上架 改用 S6 Gen 3 處理器

早前網上一直流傳有關 Samsung Galaxy A27 的規格消息，而近日這款中階新手機終於正式現身。Samsung 捷克官方網站無預警地將 Galaxy A27 擺上架，直接終結了近期的傳聞。今代機型在硬件上作出了明顯的改動，當中最受關注的必定是處理器的轉換，但同時亦有部分規格出現了妥協的痕跡。

硬件規格方面，Galaxy A27 棄用了上代常見的 Exynos 1280 及 1380 晶片，轉為配備 Snapdragon 6 Gen 3 處理器。這對偏好高通晶片的用家來說無疑是個好消息。記憶體與儲存空間則提供 6GB 或 8GB RAM，配搭 128GB 或 256GB ROM 組合，足夠應付日常及一般娛樂需求。