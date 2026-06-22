港大「舊藥新用」新突破 治療骨質疏鬆藥成大腦「守護者」 降低認知障礙風險高達24%

隨著人口迅速老化，阿茲海默症等認知障礙症已成為全球公共衞生重大挑戰。目前全球患者人數超過5,500萬，預計到2050年將增至1.39億。此疾病不僅逐步削弱患者的記憶與自理能力，也為家庭照顧者及醫療系統帶來沉重負擔。儘管近年已有相關藥物面世，但在成本、療效及適用範圍方面仍有限制。因此，尋找更具成本效益且可普及應用的預防策略，成為醫學界的迫切課題。 有見及此，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）藥理及藥劑學系副教授張正龍教授及其團隊，以「舊藥新用」作為預防或延緩退化性腦部疾病的研究新方向。團隊發現，一類廣泛用於治療骨質疏鬆症的藥物「含氮雙膿酸鹽」或能同時降低認知障礙症的風險，為預防腦部退化帶來嶄新突破。

「舊藥新用」：由「骨骼健康」延伸至「腦部保護」 骨質疏鬆症與認知障礙症在長者群體中經常並存，兩者涉及多個相同的風險因素，包括高齡、多為女性及缺乏運動。港大團隊早前研究已證實，骨質疏鬆及骨折會增加日後患上認知障礙症的風險，而認知障礙症患者亦較易跌倒及骨折，反映兩者之間存在密切的雙向關係。 在此基礎上，團隊進一步探討治療骨質疏鬆的藥物是否同時具備延緩腦退化的潛力。近年生物學研究指出，「含氮雙膿酸鹽」在人體內引發的分子反應，或與阿茲海默症及相關認知障礙症（ADRD）的發病機制相關，顯示其潛在作用可能不止於骨骼，更延伸至神經保護。

大型數據分析印證風險顯著下降 研究團隊利用本港電子醫療記錄進行大規模數據分析，結果顯示，與未接受治療的患者相比，使用「含氮雙膦酸鹽」的患者患上ADRD的風險降低16%；若與使用其他骨質疏鬆症藥物的患者比較，風險更顯著下降達24%；相關成效在女性及曾出現髖部骨折患者中更為明顯。 此外，團隊進一步估算，每48名持續使用該藥物五年的患者，便可預防一宗ADRD病例，顯示其在高風險群組中有實質及可量化的公共衞生價值。相關研究成果已發表於國際學術期刊《阿茲海默症與認知障礙症》。

安全藥物拓展新角色 提供可行預防方案 張正龍教授強調，這項研究顯示「含氮雙膿酸鹽」可為長者提供雙重益處：既強化骨骼、預防骨折，亦發揮神經保護作用，降低認知障礙症風險，其潛在神經保護作用提供了實證基礎，以支持未來研究此藥物在預防或延緩ADRD方面的實際成效。他續指：「研究發現意義重大，證實了在現實中一種可行而有效的方法— 通過安全且廣泛使用的『含氮雙膦酸鹽』來降低患上認知障礙症的風險，為高危群組帶來額外保障。然而，在人口急速老化的社會中，開發有效治療失智症及阿茲海默症的方法仍然迫在眉睫。」

推動「舊藥新用」提升公共健康效益 「舊藥新用」策略能有效降低新藥研發的時間與成本，加快臨床應用步伐。由於「含氮雙膿酸鹽」已廣泛應用於臨床，其再定位應用有望迅速融入現有醫療框架，提供更具普及性與成本效益的方案。隨着更多臨床研究及長期數據的累積，相關成果可望轉化為具體預防措施，從而減輕社會整體疾病負擔，提升長者晚年生活質素。