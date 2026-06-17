和記電訊首發INMO GO3 AI智能眼鏡　加推AI旅助理＋大送Token用AI！

和記電訊香港發布INMO GO3 AI眼鏡，支援即時雙向對話翻譯功能、智慧提示及人臉識別等功能，新上台或續約世界PLAN客戶可以低至$0免費獲得AI眼鏡。同時推出一系列以人工智能為核心的創新產品、服務及優惠，包括推出「AI旅助理」、夥拍Basicware AI送贈共800億個AI Tokens體驗AI功能；優惠報讀AI速成班、優惠價購買AI企業服務等。
多功能AI智能眼鏡
3香港和3SUPREME推出國際版INMO GO3 AI眼鏡，以Gemini及ChatGPT語言模型為基礎。即日起新上台或續約世界PLAN，可以低至$0免費獲得眼鏡乙副，眼鏡建議零售價$4688。
INMO GO3採用IMAR光學技術，雙鏡設有投射屏幕，亮度為1500nits、解像度640x480，可顯示文字，實試字樣清晰而且反應亦快，防漏光可保障私隱。設計輕巧，磨砂質感的鏡框不怕手指模外型亦時尚。鏡臂幼細至8mm，亦有鼻托及可調節鏡臂，外觀亦似日常用眼鏡。
除了拍照及攝錄，亦配備多元Al功能，包括即時雙向對話翻譯功能、支援98種語言的網上翻譯及9種語言的離線翻譯、智慧提詞功能、人臉識別功能等。
首創實用配件
比起其他品牌產品，INMO GO3可配合智能戒指操作及翻頁，亦首創磁吸夾式迷你音箱，可直接實時雙向翻譯語言。磁吸電池設計，附有額外電池及充電盒，可5秒即時換電提升續航力。眼鏡亦可以換上有度數鏡片，近視人士都適合佩戴。
新推Al服務及優惠
暑假旅遊旺季將至，和記電訊香港將於7月初推出「AI旅助理」服務，以Al免費助客戶策劃個人化行程，提升外遊體驗，同步帶來限時專屬外遊數據優惠。
另外和記夥拍Basicware AI向客戶送贈共800億個Al Tokens，由7月1日起，3香港或3SUPREME 新上台或續約5G月費計劃的客戶，每人可獲贈1000萬個Al Tokens，於大模型路由平台BasicRouter上免費體驗阿里雲及或字節跳動旗下Buteplus的大模型功能，當中包括文字生成、圖片生成，以及支援快速生成專業影片。
想學習AI都有優惠，客戶將可於本年8月以優惠價每月$75（共24個月），報讀由本港AI教學及應用平台DotAI提供的12小時網上職場速成班。同時企業客戶於2026年8月31日前登記阿里雲桌面AI辦公代理QoderWork服務，即可享首月訂閱費用9折優惠；或於本年8月以85折優惠購買DotAI數碼營銷平台AI代理Advoo的積分。