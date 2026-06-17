和記電訊首發INMO GO3 AI智能眼鏡　加推AI旅助理＋大送Token用AI！

和記電訊發布INMO GO3 AI智能眼鏡及一系列全新AI服務及優惠。

和記電訊香港發布INMO GO3 AI眼鏡，支援即時雙向對話翻譯功能、智慧提示及人臉識別等功能，新上台或續約世界PLAN客戶可以低至$0免費獲得AI眼鏡。同時推出一系列以人工智能為核心的創新產品、服務及優惠，包括推出「AI旅助理」、夥拍Basicware AI送贈共800億個AI Tokens體驗AI功能；優惠報讀AI速成班、優惠價購買AI企業服務等。

多功能AI智能眼鏡

3香港和3SUPREME推出國際版INMO GO3 AI眼鏡，以Gemini及ChatGPT語言模型為基礎。即日起新上台或續約世界PLAN，可以低至$0免費獲得眼鏡乙副，眼鏡建議零售價$4688。

INMO GO3採用IMAR光學技術，雙鏡設有投射屏幕，亮度為1500nits、解像度640x480，可顯示文字，實試字樣清晰而且反應亦快，防漏光可保障私隱。設計輕巧，磨砂質感的鏡框不怕手指模外型亦時尚。鏡臂幼細至8mm，亦有鼻托及可調節鏡臂，外觀亦似日常用眼鏡。

除了拍照及攝錄，亦配備多元Al功能，包括即時雙向對話翻譯功能、支援98種語言的網上翻譯及9種語言的離線翻譯、智慧提詞功能、人臉識別功能等。