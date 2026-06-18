iPhone 18傳升級12GB RAM 支援完整 Siri AI 或維持上代價錢

早前一直有傳 Apple 將會提升新一代 iPhone 18的硬件規格，而來自台灣供應鏈的最新消息再次印證了這個說法。據悉即將推出的 iPhone 18 標準版將會把記憶體升級至 12GB RAM，對比僅有 8GB RAM 的 iPhone 17 有著實質的躍升。這次記憶體的增量主要服務於全新的端側人工智能模型，因為系統必須具備最少 12GB RAM 的運算空間，才能夠順利驅動升級版的 Siri AI 功能。

早前一直有傳 Apple 將會提升新一代 iPhone 的硬件規格，而來自台灣供應鏈的最新消息再次印證了這個說法。據悉即將推出的 iPhone 18 標準版將會把記憶體升級至 12GB RAM，對比僅有 8GB RAM 的 iPhone 17 有著實質的躍升。這次記憶體的增量主要服務於全新的端側人工智能模型，因為系統必須具備最少 12GB RAM 的運算空間，才能夠順利驅動升級版的 Siri AI 功能。