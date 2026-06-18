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科技
出版：2026-Jun-18 13:02
更新：2026-Jun-18 13:02

iPhone 18傳升級12GB RAM 支援完整 Siri AI 或維持上代價錢

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iPhone 18傳升級12GB RAM 支援完整 Siri AI 或維持上代價錢

iPhone 18傳升級12GB RAM 支援完整 Siri AI 或維持上代價錢

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早前一直有傳 Apple 將會提升新一代 iPhone 18的硬件規格，而來自台灣供應鏈的最新消息再次印證了這個說法。據悉即將推出的 iPhone 18 標準版將會把記憶體升級至 12GB RAM，對比僅有 8GB RAM 的 iPhone 17 有著實質的躍升。這次記憶體的增量主要服務於全新的端側人工智能模型，因為系統必須具備最少 12GB RAM 的運算空間，才能夠順利驅動升級版的 Siri AI 功能。

早前一直有傳 Apple 將會提升新一代 iPhone 的硬件規格，而來自台灣供應鏈的最新消息再次印證了這個說法。據悉即將推出的 iPhone 18 標準版將會把記憶體升級至 12GB RAM，對比僅有 8GB RAM 的 iPhone 17 有著實質的躍升。這次記憶體的增量主要服務於全新的端側人工智能模型，因為系統必須具備最少 12GB RAM 的運算空間，才能夠順利驅動升級版的 Siri AI 功能。

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當 iOS 27 預計在秋季正式推出時，新一代 Siri 將會換上更具表現力及感情的語音，同時介面會加入個人化微調滑桿，而系統層級的語音聽寫準確度亦會得到顯著改善。由於硬件限制，僅配備 8GB RAM 的 iPhone 17 將無法支援這些進階功能。其實早在 2025 年十月及今年四月，業界已經流傳 iPhone 18 將搭載 12GB RAM 的說法。考慮到現時記憶體晶片價格處於高位，蘋果最終能夠落實這項硬件升級，對用家而言無疑是一個正面的消息。

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iPhone 18傳維持799美元

市場目前最關注的自然是零件成本上漲會否轉嫁到消費者身上。據最新的情報透露，蘋果傾向自行吸收增加的記憶體採購成本，這意味著 iPhone 18 的定價有望與上一代看齊，美國市場的起步價預計將維持在 799 美元（約6,216港元）。透過維持原價的策略，預料蘋果能夠在面對一眾 Android 旗艦手機時，確保一定的市場競爭力及價格優勢。

關於新一代機型的上市時間表，市場預期 Apple 將會採取分階段發布策略。高階定位的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及全新的 iPhone Ultra，將會率先在今年9月正式發表。而 iPhone 18 標準版則預計會延遲至 2027 年春季，並有機會與 iPhone 18e 及 iPhone Air 2 等型號同步亮相。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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