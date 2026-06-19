《GTA 6》正式開放預購　售價出爐終極版有咩分別？

機迷萬眾期待的《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）官方封面正式曝光，Rockstar同時宣布預購將於6月25日啟動，並定於2026年11月19日正式發售。

《GTA 6》現已在PlayStation Store上開放預購。

香港數位版現已開放預購，PlayStation及Xbox Series X|S標準版售價$568、終極版售價$708，在11月20日前購買可以獲得罪惡市復古包及一個月的GTA+。終極版包括一系列專屬的高級載具、武器、服飾以及刺激場面，包括'95古羅帝獵豹跑車、霍克與立德摩根情侶款左輪手槍、客製化武器異款、罪惡市風格、傑森的藏身處載具、· 鋼納多仿古改造配置、詩津思快樂快艇、'67威皮公路霸者霸急大腳車與天堂車庫、享樂好時裝、扣扳機少年據點、經典車輛收藏及只在終極版開門營業的特別地點。

官方表明預購數位版可以在11月12日開始預先下載，確保11月19日上架可即時遊玩。留意今次PS5實體版都是沒有光碟，只有下載序號，同樣於11月12日已可預載，因此除了包裝盒外與數位版沒太大差別。有傳言指出PS5有機會支援60fps，PlayStation亦表明在PS5上遊玩體驗最佳，不過確實資訊亦未公布。

5大封面細節分析

外國遊戲媒體針對封面標誌性的九宮格設計，進行了深度拆解，透露了核心玩法與細節：

深度的載具改裝系統：左上角的經典直升機被發現加裝了迷你機槍，全新登場的Principe Alvino V1電單車亦換上極具復古風格的霓虹塗裝，暗示本作將帶來深度載具自訂功能。

主角與新角色背景：封面除展現了兩位主角Jason與Lucia這對雌雄大盜外，還曝光了音樂製作人Boobie Ike及資深銀行劫匪Raul Bautista，預示遊戲將延續經典的大型搶劫任務。

RDR生態與武器系統首度跨界：封面出現沼澤鱷魚與紅鸛，代表地圖將包含廣闊的濕地環境，預計會引入類似《Red Dead Redemption》的野生狩獵系統。新角色所持的Duke突擊步槍正是 RDR宇宙的武器品牌，標誌著兩大IP宇宙的首度跨界聯乘。