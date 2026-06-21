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科技
出版：2026-Jun-21 13:00
更新：2026-Jun-21 13:00

iPhone Air 2傳2027年春季推出 升級雙鏡頭與A20 Pro晶片

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iPhone Air 2傳2027年春季推出 升級雙鏡頭與A20 Pro晶片（網上效果圖）

iPhone Air 2傳2027年春季推出 升級雙鏡頭與A20 Pro晶片（網上效果圖）

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據彭博社權威記者Mark Gurman 發表的最新報告指出，Apple 目前已著手研發 iPhone Air 2，並預計最快於 2027 年春季正式亮相!

iPhone Air 2內部代號為 V62 ，在硬件規格上將迎來關鍵升級。報告引述知情人士透露，第二代 iPhone Air 將擺脫前代單鏡頭的限制，首度改用雙後置鏡頭配置，在現有的標準廣角主鏡頭基礎上，額外增設一枚超廣角鏡頭，大幅提升日常拍攝的實用性與畫面構圖的靈活性。

iPhone Air 2電量或升級

在外觀設計方面，iPhone Air 2機型將基本延續現行版本的纖薄線條與整體美學，不過 Apple 會將重點放在解決輕薄手機常見的續航問題。新機預計會提供更優秀的電池續航表現，雖然目前尚未能確定提升是源於加大了電池容量，還是得益於新一代晶片與軟件層面的功耗改善，但續航力的改善將使這款輕薄定位的手機更具實用價值。

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iPhone Air 2傳改用雙後置鏡頭配置（網上效果圖） iPhone Air 2傳在現有的標準廣角主鏡頭基礎上，額外增設一枚超廣角鏡頭（網上效果圖） iPhone Air 2預計最快於 2027 年春季正式亮相（網上效果圖）

效能表現同樣是這次改版的亮點所在。據了解，iPhone Air 2不會採用標準版晶片，而是直接搭載與 iPhone 18 Pro 系列同級的 A20 Pro 晶片，確保在維持纖薄機身的同時，依然擁有頂級的運算效能與 AI 處理能力。這款新機預計將與標準版 iPhone 18 一同在 2027 年春季的發表會上現身。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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