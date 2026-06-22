小米平板9標準版規格傳聞 電量升級主打高性價比市場

新一代小米平板9系列已經有最新消息流出。據最新爆料顯示，小米將延續以往的產品策略，同時推出標準版與Pro版兩款機型，預計最快會在2026年8月正式登場。當中標準版主要針對續航力進行了明顯的升級，而硬件架構則基本延續了前代的設計風格。
小米平板9系列傳8月正式登場
從目前流出的系統開發代碼可以看到，小米平板9標準版的產品型號為M656BA，內部開發代號定為「東海」，同時還擁有一個衍生代號「yupei d」。值得注意的是，前代小米平板8的內部代號剛好就是「yupei」，這意味著兩款平板將會共享同一套硬件開發平台，且固件包之間具有極高的互通性。這種復用成熟硬件方案的做法，最大的好處在於能大幅縮短系統的適配周期，讓新機能夠以更快的速度完成新版HyperOS系統的更新推送，從而保障平板在長期使用下的流暢度。
傳標準版採用Snapdragon 8s Gen4晶片
在效能規格方面，小米平板9標準版並未更換處理器，依舊選擇搭載 Snapdragon 8s Gen4晶片。這顆處理器在前代產品上已經證明了其在功耗與效能之間的均衡表現，應付日常的線上課堂、輕度辦公、影音娛樂以及主流的手機遊戲都顯得綽綽有餘。至於追求極致效能的用家，則可以留意規格更高的Pro版本，據悉Pro版將會升級至最新的驍龍8 Gen5晶片，全面滿足重度創作與高負載遊戲的需求。
電量與續航力是小米平板9標準版的最大亮點。新機的電池容量將會進一步提升至9720mAh，相比起小米平板8標準版的9200mAh，足足增加了520mAh。隨著電池容量接近萬毫安水平，標準版的續航表現將得到顯著增強，即使用家長時間在外學習或追劇，也無需頻繁尋找電源充電。
綜合現有的爆料資訊，小米平板9系列的兩款機型定位相當清晰。標準版憑藉均衡的效能與升級的大電池，繼續主打高性價比市場；而Pro版則專攻高性能與重度使用需求，為不同預算的用家提供多元化的平板電腦選擇。
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