小米平板9標準版規格傳聞 電量升級主打高性價比市場

新一代小米平板9系列已經有最新消息流出。據最新爆料顯示，小米將延續以往的產品策略，同時推出標準版與Pro版兩款機型，預計最快會在2026年8月正式登場。當中標準版主要針對續航力進行了明顯的升級，而硬件架構則基本延續了前代的設計風格。

小米平板9系列傳8月正式登場

從目前流出的系統開發代碼可以看到，小米平板9標準版的產品型號為M656BA，內部開發代號定為「東海」，同時還擁有一個衍生代號「yupei d」。值得注意的是，前代小米平板8的內部代號剛好就是「yupei」，這意味著兩款平板將會共享同一套硬件開發平台，且固件包之間具有極高的互通性。這種復用成熟硬件方案的做法，最大的好處在於能大幅縮短系統的適配周期，讓新機能夠以更快的速度完成新版HyperOS系統的更新推送，從而保障平板在長期使用下的流暢度。