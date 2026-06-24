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科技
出版：2026-Jun-24 11:50
更新：2026-Jun-24 11:50

iPhone 18 dummy實機曝光 鏡頭組合似17 Pro 動態島收窄

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IPHONE18

iPhone 18 dummy實機曝光 鏡頭組合似17 Pro 動態島收窄

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新代 iPhone 重點大都集中在傳聞摺屏首作 iPhone Ultra、或者將於 9 月面世的 iPhone 18 Pro 系列手機，對預計明年首季方現身的 iPhone 18 相對資訊較少。

不過 @MajinBuofficia 早前在X展示了聲稱超前大半年入手的 Apple 未發佈裝置 iPhone 18 手機，且該裝置似乎為可操作dummy工程機。

支援 MagSafe無線充電

從流出相片看到，疑似 iPhone 18 具備近似 iPhone 17 Pro 外觀，包括機背鏡頭組以及機背背板，都改用類似後者的外觀設計如大型鏡頭組等。另一組照片則可看到該款 iPhone 18 樣本機似乎為可操作工程機，同時其亦繼續支援 MagSafe 能對應無線充電。

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@MajinBuofficia 早前就在 X 帳號，展示了聲稱超前大半年入手的 Apple 未發佈裝置 iPhone 18 手機，且該裝置似乎為可操作工程機 另一組照片則可看到該款 iPhone 18 樣本機似乎為可操作工程機，同時其亦繼續支援 MagSafe 能對應無線充電。 另一組照片則可看到該款 iPhone 18 樣本機似乎為可操作工程機，同時其亦繼續支援 MagSafe 能對應無線充電。 爆料人另文展示疑似 iPhone 18 Pro 跟 iPhone 18 Pro Max 的屏幕保護同相片，當中可看到動態島開孔前鏡、較現版本收窄幅度明顯更高。

爆料人另文展示疑似 iPhone 18 Pro 跟 iPhone 18 Pro Max 的屏幕保護同相片，當中可看到動態島開孔前鏡、較現版本收窄幅度明顯更高。

Mobile Magazine 短評：以 Apple 慣例讓入門 iPhone 有近似 Pro 手機設計語言並不罕見，故即使這時候流出可操作機似乎較誇張，但亦不排除設計成真可能。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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