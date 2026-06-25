Galaxy Z Fold 8 / Z Fold 8 Ultra / Z Flip 8顏色曝光 Ultra 大摺配色偏商務

Samsung傳聞7月22日舉行 Galaxy Unpacked 發布會、屆時將推出三星新作 Z Fold 8 闊摺屏、Z Fold 8 Ultra 大摺跟 Z Flip 8 細摺等手機，最新消息有疑似三作配色與容量選項曝光。
Z Fold 8容量具 256 / 512 / 1TB 選擇
據外媒報道，今年重點 Z Fold 8 闊摺屏將具 Cream 奶油、Graphite 石墨灰、 Lavender 薰衣紫及 Pistachio 開心果四色，儲存具 256 / 512 / 1TB 選項。
高配 Galaxy Z Fold 8 Ultra 除同具奶油及石墨灰色款，亦將提供偏商務的深綠與深紫色款，儲存選項同為 256GB、512GB 及頂配 1TB 三款。
至於細摺 Galaxy Z Flip 8 手機，據透露會具備奶油、石墨灰、薄荷綠及粉紅配色可選，儲存方面將具 256GB 及 512GB 版本。
Mobile Magazine 短評：如無意外大摺系列將保留頂配 1TB 機型，而在盛傳 Z 系摺屏可能加價情況，有心出機用家或期望三星保留早鳥免費提升容量優惠。
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