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科技
出版：2026-Jun-25 12:14
更新：2026-Jun-25 12:14

Galaxy Z Fold 8 / Z Fold 8 Ultra / Z Flip 8顏色曝光 Ultra 大摺配色偏商務

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Galaxy Z Fold 8 / Z Fold 8 Ultra / Z Flip 8顏色曝光 Ultra 大摺配色偏商務

Galaxy Z Fold 8 / Z Fold 8 Ultra / Z Flip 8顏色曝光 Ultra 大摺配色偏商務

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Samsung傳聞7月22日舉行 Galaxy Unpacked 發布會、屆時將推出三星新作 Z Fold 8 闊摺屏、Z Fold 8 Ultra 大摺跟 Z Flip 8 細摺等手機，最新消息有疑似三作配色與容量選項曝光。

Z Fold 8容量具 256 / 512 / 1TB 選擇

據外媒報道，今年重點 Z Fold 8 闊摺屏將具 Cream 奶油、Graphite 石墨灰、 Lavender 薰衣紫及 Pistachio 開心果四色，儲存具 256 / 512 / 1TB 選項。

高配 Galaxy Z Fold 8 Ultra 除同具奶油及石墨灰色款，亦將提供偏商務的深綠與深紫色款，儲存選項同為 256GB、512GB 及頂配 1TB 三款。

今年重點 Z Fold8 闊摺屏將具 Cream 奶油、Graphite 石墨灰、 Lavender 薰衣紫及 Pistachio 開心果四色，儲存具 256 / 512 / 1TB 選項。 高配 Galaxy Z Fold8 Ultra 除同具奶油及石墨灰色款，亦將提供偏商務的深綠與深紫色款

至於細摺 Galaxy Z Flip 8 手機，據透露會具備奶油、石墨灰、薄荷綠及粉紅配色可選，儲存方面將具 256GB 及 512GB 版本。

Mobile Magazine 短評：如無意外大摺系列將保留頂配 1TB 機型，而在盛傳 Z 系摺屏可能加價情況，有心出機用家或期望三星保留早鳥免費提升容量優惠。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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