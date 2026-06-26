Samsung 新一代摺屏手機傳7月底倫敦發表 Galaxy Z Fold 8及Z Flip 8開賣日期流出

近年 Samsung 都習慣在夏季舉行 Galaxy Unpacked 發布會，發表下半年的旗艦級摺屏手機系列。近期市場頻頻傳出，全新 Samsung Galaxy Z Fold 8、Galaxy Z Fold 8 Ultra 以及 Galaxy Z Flip 8 將會於7月22日在英國倫敦舉行的活動上正式亮相。隨著預期的發布日期逼近，近日更有歐洲電商平台意外流出了這幾款新機的具體上市時間。

Galaxy Z Fold 8傳8月5日發售

雖然 Samsung 官方目前尚未確認任何關於新世代摺屏手機的發布細節，但據拉脫維亞電子商務平台 PriceBee 最新流出的資料顯示，Galaxy Z Fold 8 將會在8月5日正式發售。綜合現時的市場消息，除了標準版的 Galaxy Z Fold 8 之外，預期同系的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 以及採用細摺疊設計的 Galaxy Z Flip 8 亦會於同日，即 8 月 5 日率先在歐洲市場開賣。

按照廠方過去的產品發布節奏，Samsung 通常會在推出新一代智能手機的同時，同場展示全新的穿戴式智能裝置。因此外界預期，全新一代的 Galaxy Watch 系列智能手錶亦會於 7 月 22 日的倫敦發布會上同步登場，並且有極大機會與一眾全新摺屏手機一樣，安排在8月5日正式上架。至於香港市場的確切發布時間、定價及預售安排，則仍有待 Samsung 官方作進一步公布。