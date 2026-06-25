日本雜誌評選21款便攜風扇仔　3款必買機王＋內附專家選購貼士

日本雜誌《MONOQLO》及《LDK》從21款人氣便攜風扇仔精選出三大機王。

香港近日氣溫和濕度簡直是極端考驗，行出街不出5分鐘就已經大汗淋漓，出街隨身攜帶必備消暑神器「便攜風扇」。市面上款式花多眼亂，日本著名獨立消費評測雜誌《MONOQLO》及《LDK》最近就針對市面上21款熱門便攜風扇進行了徹底盲測，從風速、靜音度、製冷片持久度、操作便利性及便攜度等多個維度進行嚴格評分，以下精選出3款最具科技感、最值得入手的「機王」！

近年科技界最流行的消暑品莫過於加入了「Peltier散熱技術」製冷片的風扇仔，這款由 SHIBELLA品牌推出的CICILIFE 4way Mini Fan PRO在《MONOQLO》實測中奪得A級最高評價第一名。這款PRO版風扇實測即使製冷片持續貼在皮膚上，仍然能保持極高冰涼感，其筒型設計能吹出直進式爆風，風速表現冠絕全場。加上可以手持、摺疊放桌面、甚至作掛頸使用，功能非常全面！

日本大廠RHYTHM向來受歡迎，如果對製冷片沒有興趣，純粹追求「極限風速」和快速降溫，這款Silky Wind Mobile 4絕對是不二之選。採用了其招牌的雙反轉扇葉結構，外表低調的小風扇吹出了高達5.8m/s的風速，對付香港的大汗流浹背場面，能以最快速度吹乾兼降溫。

對於追求極致便攜、不喜歡尺寸太大部的的人來說，《LDK》雜誌評選第一名的SHIBELLA 5way 風扇就是完美選擇。機身採用超薄設計，放入手袋或褲袋完全不佔空間。機身配備小型LED螢幕，電量一目了然。一機5用夠強，除了普通手持、掛頸、放桌面外，還可以變身成手機支架，甚至在緊急時當作流動充電器為手機續航。

近年流行有製冷片款式的風扇仔。

便攜風扇選購攻略

現在買風扇不能只看外表，進行評分的專家提供了以下幾個入手貼士，用家選購時可參考。

筒型 vs 傳統扇葉： 筒型風扇（如製冷片款）風力集中、射程遠，適合同時想用製冷片貼頸部血管降溫的人；傳統扇葉型則吹風範圍較廣，體感較柔和。

供電壽命： 市面主要分充電式、電池式及純USB供電。現時主流必選內置鋰電池的充電式，雖然機價稍貴，但長遠運作成本最低。

防誤觸設計： 新一代優質風扇多數加入「長按」或「雙擊」開機功能，防止放在包包內被意外開機而耗盡電量。