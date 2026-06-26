HUAWEI nova 15 Max中階手機實試 親民價有巨鯨電池配大屏

手機愈出愈貴，如果只需基本功能，一部中階手機已夠用的話，華為新出的HUAWEI nova 15 Max以活力時尚為設計基因，8,500mAh巨鯨超大電池全天候續航力，更有RYYB超清鏡頭及6.84吋OLED大屏幕，$2,288性價比相當高。
超長續航護眼靚芒
HUAWEI nova 15 Max最大賣點是配備8,500mAh巨鯨超大電池，實試可待機一星期，使用兩三日不用充電，續航力持久，單次充電即可支援長影片連續播放達23小時，更支援反向充電功能，可隨時為耳機、平板等華為裝置分享電量。
配備6.84吋臻彩OLED直屏亦有驚喜，四邊超窄邊框設計視覺效果清晰，2,160Hz高頻PWM調光技術減低視覺疲勞，長時間使用亦舒適護眼。音效則有對稱立體雙揚聲器，90°+超寬音場，視聽效果佳。
耐用抗跌機身
採用玄甲機身結構，內嵌高強度鋁合金材質框架，通過瑞士SGS Premium Performance五星防摔認證。厚度僅7.98mm，重量約232g，但拿上手實淨堅固，達IP65級防塵防水標準。機側配備X Button智控鍵，一鍵快速喚起常用應用程式或功能，支援Wi-Fi 7配合2×2MIMO技術，大型檔案傳輸更快更流暢。內置EMUI 14.2平台，只須安裝GBox，即可如常使用Google服務，包括Gmail及YouTube app等。
RYYB超清鏡頭
鏡頭模組以經典紅色星環點綴，配備5,000萬像素RYYB超清鏡頭、200萬像素景深鏡頭及800萬像素前置鏡頭，可拍出色彩真實純淨的相片。人像拍攝支援AI XD Portrait演算法，智能優化光暗層次，令影像更富立體感。內置AI最佳表情功能，更可智能調整人像表情。
HUAWEI nova 15 Max備有晨曦金及曜金黑兩款配色，提供8GB+256GB版本，售價$2,288，於指定零售商購買行貨，即送HUAWEI Scale 3智能體脂磅及HUAWEI Care+一年。查詢：8128 8810