HUAWEI nova 15 Max中階手機實試 親民價有巨鯨電池配大屏

HUAWEI nova 15 Max中階手機實而不華。

手機愈出愈貴，如果只需基本功能，一部中階手機已夠用的話，華為新出的HUAWEI nova 15 Max以活力時尚為設計基因，8,500mAh巨鯨超大電池全天候續航力，更有RYYB超清鏡頭及6.84吋OLED大屏幕，$2,288性價比相當高。

超長續航護眼靚芒

HUAWEI nova 15 Max最大賣點是配備8,500mAh巨鯨超大電池，實試可待機一星期，使用兩三日不用充電，續航力持久，單次充電即可支援長影片連續播放達23小時，更支援反向充電功能，可隨時為耳機、平板等華為裝置分享電量。

配備6.84吋臻彩OLED直屏亦有驚喜，四邊超窄邊框設計視覺效果清晰，2,160Hz高頻PWM調光技術減低視覺疲勞，長時間使用亦舒適護眼。音效則有對稱立體雙揚聲器，90°+超寬音場，視聽效果佳。