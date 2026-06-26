Shokz OpenDots 2新款旗艦耳夾款耳機 升級音質支援杜比音效

OpenDots 2對比上代外形未有太大改變，保持水滴形澎音球加鼓形弧面能量艙設計結構，接觸面選用柔感不等距矽膠，觸感溫潤舒適，耳前貼合、耳後輕扣，佩戴平衡舒適。採用超回彈動鈦弧設計，內置升級柔韌鈦片，更加耐用穩固。使用支援雙指按壓，可提供準確反饋，感應靈敏。

Shokz再次推出第二代旗艦耳夾式耳機OpenDots 2，針對音質、佩戴、通話及日常使用體驗全面升級，搭載全新Bassphere 2.0低頻聚合技術、升級杜比音效、MirrorPitch聚能鏡技術以及骨氣6 Mic通話技術，帶來更澎湃立體，同時更具私密感的開放式聆聽體驗。

內置上代一樣的11.8mm對稱雙單元，但全新升級Bassphere 2.0低頻聚合技術，低音表現突出，失真率比上一代大幅降低達70%，還原音樂細節與低頻層次。提升杜比音效，在音訊解析力、細節還原及低頻表現方面均有提升，可感受更具層次感的聲場表現；音場更開闊自然，細節更清晰分明，比一般開放式耳機更強。

Shokz App個人化設置新增專屬智能音效，可透過二選一風格智能調整個人音效，另亦提供標準、人聲、低頻增強及私隱模式，亦可調整10段EQ均衡器，相當全面。

搭載全新MirrorPitch聚能鏡技術，改良耳機出聲孔傾斜角度與腔體內部聲波反射路徑，利用類似光學鏡面結構，將聲音更集中地導向，提升入耳音量與聲音清晰度。實試不須提高音量，都可聽得出人聲及中高頻細節，同時有效降低漏音。Shokz OpenBass 2.0+動態調音演算法，因應不同音量自動平衡高中低頻輸出，避免破音與失真，整體音色更自然穩定。