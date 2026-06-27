小米Redmi傳跨代直推Note 17　料7月發布聚焦電池容量

據內地最新傳聞指出，小米旗下Redmi品牌似乎打算仿效去年數字旗艦機型的命名策略，直接跳過第16代，並預計於7月份發表全新的Redmi Note 17系列。其中標準版Redmi Note 17有望率先在7月亮相，而進階版的Redmi Note 17 Pro以及可能推出的Pro+版本，則預計會在7月底或8月份緊接登場！
在硬件規格方面，消息指標準版Redmi Note 17將會配備Snapdragon 6 Gen 5處理器，並採用具備1.5K解像度的平面屏幕。拍攝效能上，該機預計搭載5,000萬像主鏡頭。至於續航力表現，該款手機將內置9,000mAh大容量電池，同時具備防水功能，不過具體的IP防塵防水等級目前尚未有確切資料。
很大機會與國行版有分別
至於定位較高的Redmi Note 17 Pro，據傳將改用MediaTek Dimensity 7500處理器，同樣配備1.5K解像度的平面屏幕，以及具備某種程度的防水設計。該版本在攝影與電池規格上有更進一步的配置，預計會搭載2億像素的主鏡頭，並內置特大容量的10,000mAh電池。
需要注意的是，目前曝光的規格均屬於國行版機型，按照以往慣例，未來推出的國際版Redmi Note 17系列在硬件配置上很大機會與國行版有所分別，而且在海外市場的發布時間亦會相對較遲。如果消息屬實，這次Redmi Note系列的命名方式及電池容量提升，將會是近期中階手機市場的一大焦點。
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