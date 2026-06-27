小米Redmi傳跨代直推Note 17　料7月發布聚焦電池容量

據內地最新傳聞指出，小米旗下Redmi品牌似乎打算仿效去年數字旗艦機型的命名策略，直接跳過第16代，並預計於7月份發表全新的Redmi Note 17系列。其中標準版Redmi Note 17有望率先在7月亮相，而進階版的Redmi Note 17 Pro以及可能推出的Pro+版本，則預計會在7月底或8月份緊接登場！

在硬件規格方面，消息指標準版Redmi Note 17將會配備Snapdragon 6 Gen 5處理器，並採用具備1.5K解像度的平面屏幕。拍攝效能上，該機預計搭載5,000萬像主鏡頭。至於續航力表現，該款手機將內置9,000mAh大容量電池，同時具備防水功能，不過具體的IP防塵防水等級目前尚未有確切資料。