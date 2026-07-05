CAVIAR iPhone Ultra 超前推出設4色選擇！價錢10.8萬港元起

網絡盛傳 Apple 將於 9 月發表摺屏首作 iPhone Ultra 手機，但一日未官宣一日都仍存變數；不過較早前專門製作豪華定製品牌 CAVIAR，就已超前 Apple 宣佈推出「土豪」版 iPhone Ultra 手機。

據 CAVIAR 定製版 iPhone Ultra 網頁資訊，這次品牌提供相近鈦黑、銀、櫻桃紅及金色，其中銀色款為現時盛傳原版配色，或為向後者設計致敬。

價格方面 iPhone Ultra 定製版，入場價高達13,840 美元（約108,580港元）起，頂配土豪金色款更售達 15,560 美元（約122,070港元）之高。