CAVIAR iPhone Ultra 超前推出設4色選擇！價錢10.8萬港元起

網絡盛傳 Apple 將於 9 月發表摺屏首作 iPhone Ultra 手機，但一日未官宣一日都仍存變數；不過較早前專門製作豪華定製品牌 CAVIAR，就已超前 Apple 宣佈推出「土豪」版 iPhone Ultra 手機。
據 CAVIAR 定製版 iPhone Ultra 網頁資訊，這次品牌提供相近鈦黑、銀、櫻桃紅及金色，其中銀色款為現時盛傳原版配色，或為向後者設計致敬。
價格方面 iPhone Ultra 定製版，入場價高達13,840 美元（約108,580港元）起，頂配土豪金色款更售達 15,560 美元（約122,070港元）之高。
搶先 Apple 披露iPhone Ultra規格
網頁亦列出疑似 iPhone Ultra 規格，包括 7.8 吋主屏、5.3 吋外屏，摺合後不到 9mm 厚度、採用 A20 Pro 晶片，機背雙 48MP 鏡頭及 5,800mAh 電池等。
Mobile Magazine 短評：CAVIAR 似乎對蘋果會否推出 iPhone Ultra 摺屏信心十足，不過列出資訊未必等同裝置實際規格，有興趣用家還需等待蘋果後續公布。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載