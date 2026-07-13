iPhone 18 Pro Max 成本或增300美元 晶片與記憶體成加價關鍵因素

iPhone 18 Pro Max 成本或增加近 300 美元？晶片與記憶體漲價成主因，高容量版本恐迎來調價!

市場最新消息指出，預計於今年秋季發表的 iPhone 18 Pro Max，其硬件生產成本將面臨顯著上漲。據市場研究機構 Counterpoint Research 的供應鏈分析，以 1TB 容量型號為基準，iPhone 18 Pro Max 的物料清單（BOM）成本可能比上一代 iPhone 17 Pro Max 增加接近 300 美元(折合紉約2,340 港元)。這項數據反映出當前全球半導體與記憶體市場正承受龐大的價格壓力。 成本飆升的核心原因主要源於記憶體晶片的供應短缺。由於全球人工智能（AI）硬件需求急劇激增，嚴重排擠了傳統記憶體的產能，導致 NAND 閃存與 DRAM 的價格持續攀升。消息透露，僅是 1TB 版本的 NAND 閃存成本就已經超過 250 美元，這個金額幾乎相當於上一代機型整體預估組件成本的一半，成為推高新機生產成本的最主要因素。

構 Counterpoint Research 的供應鏈分析，以 1TB 容量型號為基準，iPhone 18 Pro Max 的物料清單（BOM）成本可能比上一代 iPhone 17 Pro Max 增加接近 300 美元(折合近 2,340 港元)

除了記憶體之外，核心處理器的技術升級亦是另一個重要的成本來源。iPhone 18 Pro 系列預計將首發搭載 A20 Pro 晶片，並率先採用台積電最新的 2nm 製程技術。相比上一代 A19 Pro 所採用的 N3P（3nm）工藝，全新 2nm 晶圓的定價更高，加上新技術在量產初期的爬坡階段，往往會拉高單顆晶片的平均生產成本。 不過，部分零組件的價格走勢有助於緩解整體的加價壓力。報告指出，新機的顯示屏幕及部分其他基礎部件的成本，預計會低於上一代。至於相機部分，雖然傳聞會引入可變光圈主鏡頭技術，導致鏡頭模組成本輕微上升，但整體而言，主要的成本增幅依然集中在核心晶片與高速記憶體上。

傳iPhone 18 Pro及Pro Max加價200美元 面對利潤空間收窄，Apple公司調高產品售價的機會相當高。事實上，Apple近期已調高了包括 Mac、iPad 及 Vision Pro 在內多達 14 款產品的零售價，主要理由同樣是 AI 數據中心建設所引發的供應鏈供需失衡。市場普遍預期，iPhone 18 Pro 系列將會是下一波價格調整的對象，有預測指起售價可能提高至 1,399 美元，亦有機構預估 Pro 與 Pro Max 機型的加幅約為 200 美元。為了控制市場反彈，APPLE 可能會採取分層定價策略，將主要的加幅集中在高容量版本，以此平衡整體的利潤表現。

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