中國人均每日通話時間近5年急跌　由12.6分鐘降至8.7分鐘

現代人使用通訊APP已成溝通常態，中國流動通話時間近五年來下降超過30%，每人平均每日通話時間由12.6分鐘降至8.7分鐘。有分析指出，推銷及詐騙是人們越來越不想講電話的原因之一。
陌生來電接聽率跌幅超過55%
據《每日經濟新聞》引用數據，2021年至2025年人均每日通話時間呈現線性下滑趨勢。 2021年為12.6分鐘，2023年約10.5分鐘，2025年降至8.7分鐘。同時，陌生來電接聽率也從2021年的每10人有6.3人接聽，降至2025年的每10人僅2.8人接聽，跌幅超過55%。飛線通話時間同步萎縮，2025年約2兆分鐘，較去年同期下降5.1%。
儘管數據並非官方精確統計，而是基於通訊公司季度報告、工信部每月通訊業運作等公開資訊綜合推算，卻也勾勒出中國通訊習慣發生根本性轉變，「電話，正從日常剛需退化為低頻工具」。
不願接電話有三層心理因素
為何人們越來越不願接電話？國家衛健委心理治療師、高級心理教師曹大剛接受《人民日報》訪問指出，其背後有三重心理因素。
文字傳送減少焦慮感
首先，電話的強同步屬性會帶來天然的心理壓迫。電話要求接聽者立刻切換狀態、即時回應，大腦啟動「緊急模式」。相較之下，傳送文字等非同步溝通，令接收者以自身節奏回復，有緩衝空間之下更放鬆。這種「隨時可能被打斷」的焦慮感，令越來越人選擇不接電話。
職場來電成壓力來源
其次是負面關聯催生防禦反應。由於近年來陌生來電中推銷、詐騙佔比極高，長期訓練形成了條件反射性掛鉤。即便號碼來自熟人，職場來電常與緊急任務掛勾，鈴聲響起往往意味著生活節奏被打斷。負面體驗的累積，讓電話從「溝通工具」變成了壓力來源。
最後是社交需求從高效轉向舒適。視像通話可同步面部表情、環境，減少誤解，增加真實感；圖文、短影片能讓喜悅「慢慢消化」，氛圍感優於短暫通話。人們更重視情緒舒適度，而非單純的訊息傳遞效率。
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