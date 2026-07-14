中國人均每日通話時間近5年急跌　由12.6分鐘降至8.7分鐘

現代人使用通訊APP已成溝通常態，中國流動通話時間近五年來下降超過30%，每人平均每日通話時間由12.6分鐘降至8.7分鐘。有分析指出，推銷及詐騙是人們越來越不想講電話的原因之一。

陌生來電接聽率跌幅超過55%

據《每日經濟新聞》引用數據，2021年至2025年人均每日通話時間呈現線性下滑趨勢。 2021年為12.6分鐘，2023年約10.5分鐘，2025年降至8.7分鐘。同時，陌生來電接聽率也從2021年的每10人有6.3人接聽，降至2025年的每10人僅2.8人接聽，跌幅超過55%。飛線通話時間同步萎縮，2025年約2兆分鐘，較去年同期下降5.1%。