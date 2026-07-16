REDMI Note 17 Pro價錢及規格公布 三防大電1.5K直Mon

日前小米在內地發佈子品牌 REDMI 新作 REDMI Note 17 Pro 手機，其以低至 1,599 價格，帶來 3 米耐摔、IP69K 抗水機身，1.5K 直屏兼採用 6s Gen4 晶片，逆市堅守平價高效能產品定位。

REDMI Note 17 Pro價錢低至1599人民幣

國行 REDMI Note 17 Pro 具晴空藍、星雲紫及黑白共四色款，提供標配 8+128 至最高 8+512 四儲存配置，售價 1,599 人民幣（約港元 $1,850）起。

堅持平價高效能優勢 REDMI Note 17 Pro 主打三防長續航，其內置 9,000mAh 超大電池支援 67W 快充，機身對應 3 米耐摔及 IP69K 抗水認證。