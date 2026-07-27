港大研「新型神經–成骨肽」 有望促進骨再生及治療骨質疏鬆

隨着全球人口老化加劇，骨質相關健康問題已成為日趨嚴峻的公共衞生議題。其中，骨質疏鬆症患者因骨量持續流失而增加骨折風險，嚴重影響活動能力及生活質素。如何延緩骨質流失、促進骨骼修復及再生，一直是醫學界積極尋求突破的重要方向。 香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院矯形及創傷外科學系科研團隊成功研發一款新型神經–成骨肽（Nerve-osteogenic Peptide），利用「神經–骨骼交互通道」（nerve-to-bone crosstalk）機制，同時促進骨骼再生及神經調節功能，為骨質疏鬆症、骨折修復甚至再生醫學領域開闢新的治療方向。這項研究成果更於第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎。

帶領此研發項目的港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授兼伍振民基金教授（骨科生物工程）楊偉國教授 （右） 及 臨床醫學學院矯形及創傷外科學系研究助理教授John Akrofi KUBI博士 （左）。

揭示神經與骨骼之間的重要聯繫 近年研究發現，神經系統與骨骼之間存在複雜而密切的雙向溝通機制。港大研究團隊指出，神經系統除了控制感覺及運動功能外，亦會透過神經內分泌訊號及神經化學因子參與骨代謝調節，影響骨骼形成、修復及重塑過程。這項發現顛覆了傳統對骨骼生理的理解，揭示骨骼並非獨立運作，而是與神經系統保持持續溝通。研究團隊正是基於這一突破性概念，開發出全新的神經–成骨肽，希望透過調控神經–骨骼訊號通路，同步促進骨骼與神經相關功能。結果顯示，該新型肽不僅能有效促進新骨形成，更有助維持骨骼穩態，減少骨質流失。在骨質疏鬆小鼠模型中，新型肽於疾病發展第4至8週期間已顯著發揮作用，有助維持骨量及骨骼微結構，展現治療骨質疏鬆的潛力。

突破傳統治療框架 達至造骨與神經修復雙重功效 目前骨質疏鬆症治療主要分為兩大類：促進骨形成藥物（anabolic therapy）及 抑制骨吸收藥物（antiresorptive therapy）。兩者雖然有效，但作用相對單一。帶領是次研發的港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授兼伍振民基金教授（骨科生物工程）楊偉國教授表示，相比之下，新型肽不但能刺激成骨細胞活性，同時抑制破骨細胞形成，從而達致「增加骨生成、減少骨流失」的雙重效果。此外，它亦能有助加速骨礦化及促進I型膠原蛋白形成，有助建立更穩固的骨骼微結構。團隊形容，若將骨骼比喻為建築物，骨礦物質猶如「磚塊」，而膠原蛋白則如鋼筋與支架，形成「網狀結構」，新型肽可同時強化兩者，從而更全面維持骨骼健康。

提升肽類藥物穩定性 初步研究顯示安全性良好 肽類藥物一直被視為極具潛力的新一代治療方案，但其最大挑戰在於容易被人體酵素分解，導致活性迅速下降。為克服這項挑戰，團隊利用新的合成及修飾技術改良肽分子結構，大幅提升其穩定性及耐受性。測試結果顯示，即使在血清及酸性環境中，新型肽仍能維持良好的穩定性，降低被提早分解的風險，有助提高未來臨床應用價值。 此外，安全性亦是新藥研發的重要關鍵。研究團隊進行的初步急性毒性及細胞毒性研究顯示，新型肽對幹細胞、神經細胞及免疫細胞均沒有明顯不良影響。動物研究亦未發現肝臟、心臟、肺部、脾臟及腦部等主要器官未見明顯毒性或不良反應。值得注意的是，此新型肽未見引發免疫反應的跡象；相反，它可使促進組織修復的M2型免疫細胞增加，進一步有利於組織修復及再生。

從治療走向預防 拓展骨骼健康應用 除了骨質疏鬆治療外，研究團隊亦希望將相關技術進一步發展成日常骨骼保健產品。目前團隊正積極開發口服肽類骨骼補充劑，以及更方便服用的片劑及膠囊配方，希望未來能應用於骨量減少症及骨質疏鬆患者，並進一步推廣至有骨骼健康管理需要的群體，包括長者、缺乏運動人士、孕婦及兒童等。研究團隊強調，最終劑量及適用範圍仍需透過臨床研究及監管審批進一步確認。

推動臨床轉化 拓展再生醫學潛力 除了促進骨質再生外，目前研究數據亦顯示，這項平台技術有助推動神經元分化及神經修復，未來有望延伸應用至骨折癒合、神經損傷修復，以及其他再生醫學領域。 為進一步加快科研成果落地，研究團隊已於2026年初成立初創企業，並獲香港大學及創新科技署基金支持，推動技術轉化及商品化發展。與此同時，項目已取得人體研究倫理審批，並正向瑪麗醫院申請I／IIA期臨床試驗，以評估神經-成骨肽在人體中的安全性及成骨效果。研究團隊相信，透過進一步驗證神經–骨骼交互通道在疾病治療中的作用，未來有望開創結合神經調節與骨再生的新型治療模式，為骨質疏鬆症、骨折修復以及再生醫學發展帶來更多可能。



專欄：港大「港創未來」

簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。