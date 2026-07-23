Samsung Galaxy Z Fold8 UItra＋Z Fold8 Flip雙摺機登場　即睇今代有咩升級？

Samsung Galaxy Z Fold8 UItra旗艦大摺帶來新配色。

Samsung在推出新形態摺機Galaxy Z Fold8的同時，兩部標誌性的大細摺亦雙雙登場，今代雖然升級不算多，但兩部今代重點突破歷代極限的纖薄度，亦有少量硬件及功能升級。

歷來最纖薄機身 Galaxy Z Fold8 UItra摺疊屏幕旗艦手機，展開時厚度僅為4.1mm，重量僅215g，成為Galaxy迄今最纖薄的Z Fold。內外屏分別維持8吋及6.5吋，外屏升級採用最新的Corning Gorilla Glass Ceramic 3機面玻璃，耐摔與抗刮能力進一步增強，亮度達3000nits，內屏的摺痕亦明顯減少。 鏡頭方面維持2億像素主鏡頭及10MP遠攝鏡頭，新一代主鏡引入高動態範圍技術；全新的5000萬像素超廣角鏡頭，由上代12MP大升級，為寬廣場景與微距拍攝更加細緻清晰。另亦有升級Nightography黑夜亮攝功能，支援透過APV編碼進行8K影片錄製及Cine LUT電影級調色控制。

電池容量增加 最有感升級相信是電池容量由4400mAh提升至5000mAh，全新雙DCIC充電結構結合45W快速充電技術，可以更高速高效方式充電。改良後的石墨散熱結構可大幅提升導熱效能，實現更高效的散熱表現。 處理器升級至全新的Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy旗艦晶片，提供雪絨白、霧岩灰、丁香紫及官網限定墨翠綠4款配色。將於8月7日正式發售，預售期間可以半價升級容量，售價如下： 16GB+1TB：$20798

12GB+512GB：$17598

16GB+1TB：$15998

最輕身摺機 Galaxy Z Flip8相較於上一代，主要在機身輕薄度、效能與晶片製程、螢幕耐用度及AI軟體體驗帶來升級。今代擁有最纖薄機身，重量僅180g，折疊狀態下厚度約13.1mm、展開僅厚6.1mm，為Samsung迄今最纖薄輕巧的Flip裝置，維持備受好評的4.1吋外螢幕與6.9吋主螢幕。 升級5000萬像素自拍鏡頭，配備ProVisual Engine，自拍畫質大躍進。FlipShot功能讓用戶能自主定義機面屏幕，包括機面屏幕鏡像即時畫面預覽、超流暢影片及新增水平鎖定選項，結合變焦桿的攝錄機握把功能，拍片更加舒適穩定。

機面FlexWindow升級為更貼合Al體驗的操作介面，讓應用程式直接呈現於機面屏幕上無縫整合 Now Brief、Now Nudge及稍後在香港支援Gemini Intelligence等智能助理功能，全面運用折疊屏幕優勢，一鍵完成互聯互通的跨應用程式及多步驟任務。 同樣升級至最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy旗艦晶片，雖然電池容量不變，但矽碳電池可提供更長續航時間。提供雪絨白、霧岩灰、櫻花粉及官網限定晶瑛綠，將於8月7日正式發售，預售期間可以半價升級容量，售價如下： 12GB+512GB：$11098

12GB+256GB：$9498