Samsung Galaxy Z Fold8出機優惠一覽　Z Flip8最多可享$0機價！

年度摺機Samsung Galaxy Z Fold8系列現已發布，即日起在香港預售，並於8月7日公開發售。心郁郁想入手新機，不妨睇睇以下官網及電訊商優惠。
官網預訂優惠
Samsung官網Galaxy Z Fold8 Ultra 、Z Fold8 及Z Flip8 ，預售期間凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商預訂，即可享有多項優惠。3款摺機均可享半價容量升級優惠，256GB可半價升級至512GB、512GB可半價升級至1TB。
Trade-in指定舊機，即可以低至$12388升級至Galaxy Z Fold8 Ultra （512GB）、低至$11898升級至Galaxy Z Fold8（512GB）以低至$6905升級至Galaxy Z Flip8（256GB）。另可免費獲贈Google Gemini實戰課程Level 2進階班及Level 3大師班、免費享用6個月Google AI Pro、Adobe Lightroom 2個月試用優惠、Noteshelf 3 7折優惠及LumaFusion 34折優惠。
Samsung Care+亦有優惠，Galaxy Z Fold8 Ultra可以$1798加購、Galaxy Z Fold8以$1798加購、Galaxy Z Flip8以$1098加購。同時購買指定耳機或智能手錶等配件，可享$100至$500或7折優惠。
3HK $0機價優惠
3HK有一系列新機優惠，部分機型有$800或$1600折扣，現有客戶亦有高達$3100折扣。使用$598世界PLAN月費計劃，更可享高達$13400折扣，以及Z Flip8低至$0機價優惠，月費計劃包50GB世界通用數據及50分鐘外遊通話分鐘。出機優惠如下：
Galaxy Z Fold8 Ultra
256GB ：$3998
512GB：$5198
1TB：$7398
Galaxy Z Fold8
256GB：$2598
512GB：$3798
1TB：$5998
Galaxy Z Flip8
256GB：$0
512GB：$0
SmarTone最多$6500優惠
SmarTone上台或續約選用指定5G AI Plan，可享高達$6500出機折扣，以及12個月升級版雙面保護爆芒換新服務，兼可享一系列加購優惠和禮遇。5G AI Plan出機價如下：
Galaxy Z Fold8 Ultra
256GB ：$11298
512GB：$12198
1TB：$14298
Galaxy Z Fold8
256GB：$10098
512GB：$10798
1TB：$12898
Galaxy Z Flip8
256GB：$5898
512GB：$6798