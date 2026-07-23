豐澤聯乘動漫《膽大黨》推獨家潮物　夏日優惠200款電腦家電低至34折

豐澤聯乘日本人氣動漫《膽大黨》推出獨家精品，最平$19可入手！

豐澤首次聯乘全球大熱動漫《膽大黨》（《DanDaDan》），推出一系列10款獨家限定型格夏日潮物，另外更同步推「夏日折慶大開催」優惠，精選200款電腦家電低至34折，動漫迷記得搶購！

獨家《膽大黨》精品

豐澤與《膽大黨》的聯乘系列以角色「高速婆婆」為設計元素，帶來10款獨家夏天時尚精品，當中包括雙面漁夫帽、印花T恤、迷你小袋子、毛巾及旅行收納袋等，黑白藍配色設計型格。即日起至10月31日期間，限定潮物於豐澤全線門市及網店獨家公開發售，凡於豐澤憑任何單一消費更可以「豐速價」換購。

另外購買4大指定品牌，亦會送《膽大黨》精品，當中包括DJI產品送可擴充旅行收納袋；指定Windows手提電腦滿$8000，送膽大黨貼紙套裝、滿$12000送膽大黨貼紙套裝及深藍牛仔布袋；於時代廣場豐澤旗艦店購買SharkNinja產品滿$2500即送便攜多用途毛巾。