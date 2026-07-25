JBL Live耳機系列新登場　搭配智慧充電盒＋親民價錢上架

美國音響品牌JBL將由香港Compucon代理，更帶來5款新耳機產品，包括無線貼耳式Live 680NC、無線耳罩式Live 780NC，以及3款配備Smart Charging Case智慧觸控充電盒的真無線降噪耳機 Live Beam 4、Live Flex 4和Live Buds 4，售價由$1059至$1639，屬中階親民選擇。
JBL標誌性音效
全新Live系列產品融合了JBL標誌性音效、Hi-Res高解析認證音質、以及「真自適應降噪2.0」技術。頭戴式系列搭載藍牙6.0，真無線系列則全面標配第二代智慧充電保護盒，可輕觸充電盒上的高畫質顯示屏，調節音量、切換曲目、管理降噪模式及調校EQ等化器等。
長續航頭戴式耳機
頭戴式耳機JBL Live 680NC主打輕量貼耳，重量僅為231g，金屬鉸鏈可折疊收納。配備4咪高峰自適應降噪2.0與AI通話訓練演算法，關閉ANC狀態下提供高達80小時續航力，開啟ANC為50小時，支援快充功能，充電5分鐘即可續航4小時，售價$1059。
另一款JBL Live 780NC則為旗艦級無線耳罩式降噪耳機，採用包覆式耳罩結構，獨家配備「低音量動態均衡器」及「個人聲音放大功能」，在任何音量下均能帶來澎湃細膩的3D空間音效。內置6咪高峰自適應降噪2.0技術，能即時校準降噪等級，關閉ANC下同樣擁有高達80小時的超強續航，售價$1469。
3款入耳式耳機
入耳式耳機方面，JBL Live Beam 4採用簡約流暢的柄式設計，搭載10mm動態驅動單元與 Hi-Res Audio Wireless認證，配合6咪高峰Perfect Calls 2.0技術，聽歌及通話同樣高質。智能觸控盒支援Smart Talk智慧免摘通話技術，當用戶開口說話時會自動將音樂調成靜音，售價$1559。
JBL Live Buds 4則採用流線型豆狀設計，隱形貼合耳廓，同樣配備10mm驅動單元，支援Personi-Fi 3.0個性化聽覺曲線客製化。具備IP55防水防塵性能，特別適合戶外冒險與高強度運動使用，售價$1499。
JBL Live Flex 4為半開放式真無線降噪耳機，採用12mm超大驅動單元，帶來極致寬廣的音場與深沉有力的低頻，並支援真自適應降噪2.0。具備IP54級別防水防塵，耳機播放時間為10小時，搭配充電盒總續航力高達50小時，售價$1639。