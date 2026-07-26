Snapdragon 8 Elite Gen 6 系列晶片功能曝光 傳高負載功耗減 10%

最快將在 9 月 22 日高通驍龍峰會 2026 面世、次世代手機旗艦晶片 Snapdragon 8 Gen 6 系列，較早前有更多效能表現資訊在網絡流傳。

爆料達人「數碼閒聊站」提到，現時高通尚未釋出 S8E Gen6 系列晶片參數，不過據就有可測試樣本機試用時，在高低效能負苛場合表現。

以《原神》《崩鐵》手遊測試

S8E Gen6 執行《原神》跟《崩鐵》等高負載手遊時、據傳較現版本有約 10% 功耗改善、同時在但負載作業環境亦同樣改善功耗情況。

至於頂配款 S8E Gen6 Pro 晶片同樣未公佈峰值功耗，已知消息為具更高時脈、且其 TSMC 2nm 製程在溫度控制方面似乎亦具一定水平。