碧咸代言家電品牌SharkNinja攻港　手提攪拌機/氣炸鍋/吸塵機推介

由萬人迷碧咸代言的美國家電品牌SharkNinja登陸香港，更在屯門市廣場開設首間快閃體驗店，帶來12款全球熱銷皇牌產品，當中包括Ninja Kitchen廚房家電如Combi多功能氣炸蒸焗爐、Blast無線手提攪拌機及Creami雪糕甜品機，以及EvoPower System Neo+吸塵機等，以下詳細解說品牌及產品特點！

星級代言美國品牌 SharkNinja於1995年創立於美國波士頓，業務遍及全球38個國家，提供家居與美容護理產品線Shark，以及小型廚房電器產品線Ninja，均為美國No.1銷量。SharkNinja由超千名工程師和設計師組成的團隊打造，並針對每項產品在多達750個家庭中進行測試。 品牌被獲《TIME》評選為「最具影響力品牌」之一，並被《Fast Company》評為「2025年全球 50大最具創新力企業」，截至目前已擁有超過5500項全球專利技術。美國新晉人氣家電品牌，連球星碧咸、美國影星Kevin Hart及Tom Brady均是品牌代言人。

人氣廚電之選 Ninja Kitchen最紅產品包括多款「烹飪神器」Combi為14合1多功能氣炸蒸焗爐，HyperSteam及Air Fry結合，可同時上烤焗下蒸煮，節省煮食時間，最快15分鐘快速上菜。另外亦支援氣炸、烘焙，可供4至8人料理份量，特別方便家庭使用，售價$2999。 另一款Crispi玻璃氣炸焗爐更是全球首創全透視玻璃氣炸鍋，附上大小尺寸TempWare透明玻璃容器，烹調、冷藏、上桌一鍋到底，焗爐有烘焗、氣炸、回酥及保溫4大功能，可設定時間，但溫度不能控制，用法直接簡單，售價$1999。

招牌手提攪拌機 Blast無線手提攪拌機更是全美連續4年攪拌機銷售No.1，手提無線款式可以USB-C充電，六葉可碎冰級刀片，將材料放入即打即飲，30秒就可打成飲品，更設有自動清洗功能。機身輕巧時尚而且多款配色，健身人士必備，售價$649。 另有兩款適合派對使用的產品，Creami雪糕甜品機可自家製作不同口味的雪糕，做好原材料後放在機中攪拌，數分鐘即成綿密順滑的雪糕。Slushi沙冰機則似足便利店的思樂冰機，可在家中一鍵製作沙冰、奶昔及冰鎮果汁，加入液體即可變冰。兩機操作及清洗簡單，售價分別為$2999及$3499。

智能吸塵機系列 Shark Home智能家居則以清潔與生活家電產品為主，美日暢銷No.1手提吸塵機專為亞洲家居設計。兩款均具備自動集塵系統，配備PowerFins和軟毛刷的多功能刷頭，可抗毛髮纏結。無袋式底座可容納長達30天的灰塵和碎屑，具備True HEPA濾網，空氣更清新而且提供不同刷頭可作更換，亦有90度彎折方便清潔傢俱底部。 兩款均具備Smart IQ Pro智能偵測技術，能自動感應地面材質及塵垢程度，即時調節最佳吸力。Smart IQ Pro髒污偵測能偵測隱藏的灰塵，並自動增強吸力，以提供更佳的清潔效果。

EvoPower System Neo+吸塵機機身重量僅為1.7kg，而且續航力更長，隨機附送兩顆電池，電量耗盡時可更換，最長可使用50分鐘，售價$4899。 另一款CleanSense IQ+吸塵機採用最新感測器，提供塵垢、地板、偵測及光感偵測，自動增強吸力。採用碳纖維材料設計，重量僅2.2公斤，更具備更大的塵盒、兩段更換吸頭等功能，售價$5499。

夏日風扇系列 另外還有FlexBreeze室內外兩用無線風扇（售價$1999）、FlexBreeze HydroGo手提噴霧無線風扇（售價$1299）等產品。有興趣入手除了在專門店及官方網店，豐澤亦是獨家代理，可以在門市或網店購買。 SharkNinja期間限定店

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1172–1173號舖