Amazfit Active 2智能手錶香港發表　HYROX官方賽事模式+10天長續航！

瞄準都市精英對「一錶多用」的需求，Active 2 採用 43.9mm 圓形不鏽鋼錶殼，提供 Sport 版（$898） 與 Premium 藍寶石水晶玻璃版（$1,098） 雙版本。其 1.32 吋 AMOLED 屏幕 峰值亮度達 2000nit，烈日下仍清晰可見，搭配 Zepp App 內 400+款自訂錶盤，無論是商務會議或高強度訓練皆能完美駕馭。

三大核心突破征服極限運動

5 衛星系統 + 離線地圖導航

配備 圓極化天線技術，支援 GPS/GLONASS 等定位系統，可預載 GPX 路線檔案，越野跑時透過震動提示轉向，降低迷航風險。

BioTracker 6.0 全天候健康監測

升級 2LED + 5PD 光學傳感器，搭配 RestoreIQ™ 睡眠算法，精準測量心率、皮膚溫度及「身心準備度」，長達 10 天續航力壓同級競品。

AI 訓練管家 Wild.AI 女性健康方案

透過 Zepp Coach™ 分析運動數據生成個性化計劃，女性用戶更可結合月經週期獲取飲食與訓練建議，打造科學化健身方案。