Amazfit Active 2智能手錶香港發表　HYROX官方賽事模式+10天長續航！

LRT正式宣佈引入Amazfit全新旗艦運動手錶Active 2，集軍事級定位、164+專業運動模式與時尚不鏽鋼錶身於一身，即日起於TechLife by fortress獨家發售！更成為2025 HYROX香港賽官方指定計時器，為運動訓練帶來全新體驗！
LRT今日（4月2日）正式宣佈引入Amazfit全新旗艦級運動手錶Active 2，這款集結軍事級定位精準度、164+ 種專業運動模式與時尚不鏽鋼錶身的智能穿戴設備，即日起於TechLife by fortress門市及網店獨家優先發售，更同步成為 2025 HYROX 香港體能耐力賽官方指定計時器！
藍寶石錶面 × 2000nit 超亮屏 商務運動無縫切換
瞄準都市精英對「一錶多用」的需求，Active 2 採用 43.9mm 圓形不鏽鋼錶殼，提供 Sport 版（$898） 與 Premium 藍寶石水晶玻璃版（$1,098） 雙版本。其 1.32 吋 AMOLED 屏幕 峰值亮度達 2000nit，烈日下仍清晰可見，搭配 Zepp App 內 400+款自訂錶盤，無論是商務會議或高強度訓練皆能完美駕馭。
三大核心突破征服極限運動
- 5 衛星系統 + 離線地圖導航
配備 圓極化天線技術，支援 GPS/GLONASS 等定位系統，可預載 GPX 路線檔案，越野跑時透過震動提示轉向，降低迷航風險。
- BioTracker 6.0 全天候健康監測
升級 2LED + 5PD 光學傳感器，搭配 RestoreIQ™ 睡眠算法，精準測量心率、皮膚溫度及「身心準備度」，長達 10 天續航力壓同級競品。
- AI 訓練管家 Wild.AI 女性健康方案
透過 Zepp Coach™ 分析運動數據生成個性化計劃，女性用戶更可結合月經週期獲取飲食與訓練建議，打造科學化健身方案。
同場加映：入門之選 Amazfit Bip 6 登場
針對預算型用戶，Amazfit同步推出Bip 6（建議零售價 $628），配備1.97 吋 AMOLED方屏與14天續航，同樣支援HYROX模式及140+種運動追蹤，性價比極高。
優惠速遞
即日起至5月31日，首100名購買Active 2可獲 原廠運動錶帶（價值 $198），選購指定型號更享HYROX訓練課程（名額有限）。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載