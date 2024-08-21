熱門搜尋:
郭嘉駿 Chiikawa 自助餐優惠 宇多田光 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-08-21 10:54:00

Apple傳推兩款全新AirPods 4　將配備降噪功能、USB-C接口

分享：
Apple傳會於9月發布兩款AirPods 4，分為入門和高階型號。

Apple傳會於9月發布兩款AirPods 4，分為入門和高階型號。

adblk5

下個月Apple將舉辦iPhone 16發布會，根據TechRadar報道，彭博的Mark Gurman在他的《Power On》電子報中強調，Apple有可能會在活動上發布兩款AirPods，包括入門和中階型號。

現時可購買的AirPods款式有第2代及第3代AirPods、AirPods Pro及AirPods Max。

現時可購買的AirPods款式有第2代及第3代AirPods、AirPods Pro及AirPods Max。

AirPods推高階款

目前可購買的為第2代Apple AirPods（2019）或第3代的AirPods 3，而AirPods Pro仍停留在第2代，以及頭戴式的AirPods Max。根據Mark Gurman的說法，Apple將更新非Pro版AirPods至第四代，並有基本款或具有主動降噪功能的高價款可選擇。

這些型號似乎有很大機會完全取代第2代和第3代的 AirPods，以簡化產品陣容。Gurman認為Apple可能會繼續以折扣價格出售AirPods 3直到最終停產。

WhatsApp新功能｜實試搜尋GIPHY動態貼圖　Android手機終可自製貼紙

adblk6
傳新款AirPods 4將支援空間音頻、頭部手勢控制和降噪效果。 Apple很大機會換上USB-C接口，並能夠使用Apple Watch充電座充電。

新增降噪、USB-C插口

新的歐盟法規要求公司必須提供具有USB-C接口的產品，而第二代和第三代的AirPods則仍使用Apple專有的Lightning接口。通過全面更新AirPods，Apple將更換USB-C接口，以避免進一步的法規審查。

主動降噪目前僅限於AirPods Pro，Mark Gurman認為這將在今年九月推出的高價位第四代 AirPods上實現。此外這款型號還可能配備無線充電盒、頭部手勢控制和改進的降噪效果，亦可能支援空間音頻，並能夠使用Apple Watch充電座進行無線充電。

iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

消息來源：TechRadar

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 