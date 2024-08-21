下個月Apple將舉辦iPhone 16發布會，根據TechRadar報道，彭博的Mark Gurman在他的《Power On》電子報中強調，Apple有可能會在活動上發布兩款AirPods，包括入門和中階型號。
AirPods推高階款
目前可購買的為第2代Apple AirPods（2019）或第3代的AirPods 3，而AirPods Pro仍停留在第2代，以及頭戴式的AirPods Max。根據Mark Gurman的說法，Apple將更新非Pro版AirPods至第四代，並有基本款或具有主動降噪功能的高價款可選擇。
這些型號似乎有很大機會完全取代第2代和第3代的 AirPods，以簡化產品陣容。Gurman認為Apple可能會繼續以折扣價格出售AirPods 3直到最終停產。
WhatsApp新功能｜實試搜尋GIPHY動態貼圖 Android手機終可自製貼紙
新增降噪、USB-C插口
新的歐盟法規要求公司必須提供具有USB-C接口的產品，而第二代和第三代的AirPods則仍使用Apple專有的Lightning接口。通過全面更新AirPods，Apple將更換USB-C接口，以避免進一步的法規審查。
主動降噪目前僅限於AirPods Pro，Mark Gurman認為這將在今年九月推出的高價位第四代 AirPods上實現。此外這款型號還可能配備無線充電盒、頭部手勢控制和改進的降噪效果，亦可能支援空間音頻，並能夠使用Apple Watch充電座進行無線充電。
iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬
消息來源：TechRadar