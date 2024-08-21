下個月Apple將舉辦iPhone 16發布會，根據TechRadar報道，彭博的Mark Gurman在他的《Power On》電子報中強調，Apple有可能會在活動上發布兩款AirPods，包括入門和中階型號。

現時可購買的AirPods款式有第2代及第3代AirPods、AirPods Pro及AirPods Max。

AirPods推高階款

目前可購買的為第2代Apple AirPods（2019）或第3代的AirPods 3，而AirPods Pro仍停留在第2代，以及頭戴式的AirPods Max。根據Mark Gurman的說法，Apple將更新非Pro版AirPods至第四代，並有基本款或具有主動降噪功能的高價款可選擇。

這些型號似乎有很大機會完全取代第2代和第3代的 AirPods，以簡化產品陣容。Gurman認為Apple可能會繼續以折扣價格出售AirPods 3直到最終停產。