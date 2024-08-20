iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

新iPhone系列新色款

近日關於即將推出 Apple 重點手機 iPhone 16 Pro 系列配色流言不少，除普遍預期今代將不再有藍色鈦金屬外，早前分別有傳填補可能為以前出現過的玫瑰金、或者從流出機模照片而猜測的古銅色。

而據新近由爆料達人 Majin Bu 在其 X 帳號（@MajinBuOfficial）上傳、疑似 iPhone 16 Pro 跟 16 Pro Max 採用的鏡頭環殘部件相片，就似乎透露新色款被供應鏈稱為「鈦金」色系。推文中提到該色系或稱為 Desert Titanium 沙漠鈦金屬色款，爆料人形容其採用了較為內斂深沉、近似暗金顏色處理，如無意外跟上週末流傳疑似 iPhone 16 Pro 機模的古銅色一致。