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科技
2024-08-20 10:00:00

iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

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iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

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新iPhone系列新色款

近日關於即將推出 Apple 重點手機 iPhone 16 Pro 系列配色流言不少，除普遍預期今代將不再有藍色鈦金屬外，早前分別有傳填補可能為以前出現過的玫瑰金、或者從流出機模照片而猜測的古銅色。

而據新近由爆料達人 Majin Bu 在其 X 帳號（@MajinBuOfficial）上傳、疑似 iPhone 16 Pro 跟 16 Pro Max 採用的鏡頭環殘部件相片，就似乎透露新色款被供應鏈稱為「鈦金」色系。推文中提到該色系或稱為 Desert Titanium 沙漠鈦金屬色款，爆料人形容其採用了較為內斂深沉、近似暗金顏色處理，如無意外跟上週末流傳疑似 iPhone 16 Pro 機模的古銅色一致。

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iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

iPhone 16 Pro 系列鏡頭零部件疑流出！間接透露新色或稱沙漠鈦金屬

綜合現有資訊，流出疑似 iPhone 16 Pro 零部件似乎較偏向沙漠/古銅色說法，相對中性配色能同時吸引男女果迷入手。另外是次流出疑似 iPhone 16 Pro 鏡頭模組外圈配件，亦跟早前傳聞將用回近似 iPhone 14 Pro 拋光處理說法一致，故似乎可期待 iPhone 16 Pro 實機推出後，塗裝處理相比 15 Pro 或較接近「老前輩」14 Pro 系列觀感。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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