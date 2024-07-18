Apple廣告直線抽擊Android瀏覽器存隱私問題 揚言iPhone可對抗追蹤？（有片）

Chrome瀏覽器長期以來被指存在隱私隱患。有不少聲音批評 Chrome 過度收集用戶數據來投放個人化廣告，並認為 Chrome 做法侵犯了用戶隱私權。

最近， Apple推出了一條廣告片宣傳其 Safari 瀏覽器擁有高度的隱私保護功能，疑針對 Chrome 瀏覽器在這方面的不足。值得留意的是，片中出現的「攝錄鳥」在 Android 用家正使用瀏覽器時會立即飛到他們身邊，暗示 Android 用戶瀏覽活動時可能已遭到監視和收集。