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科技
2024-07-18 10:51:00

Apple廣告直線抽擊Android瀏覽器存隱私問題 揚言iPhone可對抗追蹤？（有片）

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Apple廣告直線抽擊Android瀏覽器存隱私問題、揚言iPhone最重視用戶隱私？

Apple廣告直線抽擊Android瀏覽器存隱私問題、揚言iPhone最重視用戶隱私？

Chrome瀏覽器長期以來被指存在隱私隱患。有不少聲音批評 Chrome 過度收集用戶數據來投放個人化廣告，並認為 Chrome 做法侵犯了用戶隱私權。

最近， Apple推出了一條廣告片宣傳其 Safari 瀏覽器擁有高度的隱私保護功能，疑針對 Chrome 瀏覽器在這方面的不足。值得留意的是，片中出現的「攝錄鳥」在 Android 用家正使用瀏覽器時會立即飛到他們身邊，暗示 Android 用戶瀏覽活動時可能已遭到監視和收集。

Apple廣告片為Safari宣傳私隱方面優勢。 上網被追蹤及 IP地址被鰥現被成為Apple廣告片重點。 「攝錄鳥」在 Android 用家正使用瀏覽器時會立即飛到他們身邊。 Apple 推出了一則廣告宣傳其 Safari 瀏覽器擁有高度的隱私保護功能，無疑是針對 Chrome 瀏覽器在這方面的不足。 Apple聲稱Safari有多項對抗追蹤功能。

廣告列出Safari隱私保護優點

在廣告尾段中，多名Apple用家拿起 iPhone 打開 Safari 瀏覽器時，畫面上的「攝錄鳥」隨即爆炸。這表明 Safari 可以阻止網站和應用程式中追蹤用戶的第三方追蹤器，做到真正最有隱私的瀏覽器。 

在 Apple 官網上列明了 Safari 提供多種隱私保護，以確保用戶在瀏覽網頁時的安全。

目前 iPhone 版本的 Safari 具有相當多的隱私保護功能，例如：

  • 透過機器學習對抗追蹤
  • 移除網址中的追蹤元素，即使在無痕瀏覽模式下打開鏈結，也不會被這些追蹤器記錄下來
  • 將用戶的 IP地址隱藏，避免被追蹤器探測
  • 阻止網頁擴充功能看到用戶的瀏覽活動
  • 不與搜尋引擎共享位置
  • 阻止追蹤器連接無痕瀏覽

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資料來源: Apple、9to5Mac、PhoneArena

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章