Apple廣告直線抽擊Android瀏覽器存隱私問題 揚言iPhone可對抗追蹤？（有片）

Chrome瀏覽器長期以來被指存在隱私隱患。有不少聲音批評 Chrome 過度收集用戶數據來投放個人化廣告，並認為 Chrome 做法侵犯了用戶隱私權。
最近， Apple推出了一條廣告片宣傳其 Safari 瀏覽器擁有高度的隱私保護功能，疑針對 Chrome 瀏覽器在這方面的不足。值得留意的是，片中出現的「攝錄鳥」在 Android 用家正使用瀏覽器時會立即飛到他們身邊，暗示 Android 用戶瀏覽活動時可能已遭到監視和收集。
廣告列出Safari隱私保護優點
在廣告尾段中，多名Apple用家拿起 iPhone 打開 Safari 瀏覽器時，畫面上的「攝錄鳥」隨即爆炸。這表明 Safari 可以阻止網站和應用程式中追蹤用戶的第三方追蹤器，做到真正最有隱私的瀏覽器。
在 Apple 官網上列明了 Safari 提供多種隱私保護，以確保用戶在瀏覽網頁時的安全。
目前 iPhone 版本的 Safari 具有相當多的隱私保護功能，例如：
- 透過機器學習對抗追蹤
- 移除網址中的追蹤元素，即使在無痕瀏覽模式下打開鏈結，也不會被這些追蹤器記錄下來
- 將用戶的 IP地址隱藏，避免被追蹤器探測
- 阻止網頁擴充功能看到用戶的瀏覽活動
- 不與搜尋引擎共享位置
- 阻止追蹤器連接無痕瀏覽