Apple正為智能眼鏡及附鏡頭AirPods開發晶片　預計最快2027年推出

根據彭博社報道，Apple正在開發全新晶片，分別用於智能眼鏡及帶有鏡頭的AirPods和Apple Watch，目標是在2026年或2027年進行量產眼鏡晶片，並在未來兩年左右的時間內推出。而新型號AirPods和Apple Watch則有機會在2027年左右推出。

Apple的智能眼鏡就像Meta Ray-Ban一樣，將包括相機、咪高峰和整合人工智能，具有類似的拍照、錄製影片和翻譯功能。Apple還可以整合Visual Intelligence，用於掃描環境和描述物體、尋找產品資訊並提供方向。該眼鏡將配備多個鏡頭，因此可以記錄空間視頻。為智能眼鏡設計的晶片基於Apple Watch中使用的晶片，這些SoC的能耗比iPhone晶片少，而且Apple已經進行改良並提高能源效率。

全新AirPods晶片

另一方面Apple同時正在開發一款代號為「Nevis」的晶片，用於其配備相機鏡頭的Apple Watch，而代號為「Glennie」的晶片將整合到AirPods。目標是「在2027年左右」準備好晶片，更可能會在同年看到產品推出。

去年分析師郭明錤表示，Apple希望將紅外線相機整合到AirPods中，為Vision Pro和未來的設備提供增強的空間音訊體驗，還可能支援空中手勢控制，識別手部動作。彭博記者Mark Gurman表示，Apple正在考慮「向人工智能提供數據」的相機。

至於Apple Watch，未來的型號可能會在螢幕區域配備鏡頭，而即將推出的Apple Watch Ultra版本可能會在數位錶冠附近配備相機，將可啟用Visual Intelligence，使用戶能夠獲取有關周圍環境的資訊和更客製化的方向，但Apple Watch和AirPods的相機不太可能用於拍攝照片或FaceTime等功能。

消息來源：MacRumors