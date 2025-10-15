Apple發布M5晶片iPad Pro、MacBook Pro及Vision Pro　推出日期售價一覽

Apple剛發布了最新M5晶片，並用在iPad Pro、MacBook Pro及Vision Pro上。

Apple剛發布了最新M5晶片，實現AI性能重大飛躍，M5採用第三代3nm技術打造，引入新一代 10核心GPU架構，每個核心均配備神經加速器，峰值GPU計算性能相比M4提升4倍以上。 GPU 還提供增強的圖形功能和第三代光線追踪，圖形性能比M4高出45%。

M5 AI性能提升 M5擁有全球最快的效能核心，高達10核心的CPU由6個能源效率核心和最多4個效能核心組成，還配備了改進的16核神經引擎、強大的媒體引擎，統一記憶體頻寬提升近30%，達到153GB/s。 M5將用於新款14吋MacBook Pro、iPad Pro和Apple Vision Pro 2025，全線產品即日起接受預訂，10月22日正式上市。

M5 iPad Pro M5晶片將強勁GPU性能和AI性能融入iPad Pro的便攜設計中，AI效能比搭載M4晶片的iPad Pro 提升高達3.5倍。搭載全新設計的無線網路晶片N1，支援Wi-Fi 7；另內置C1X數據機，效能比上一代提升高達50%。iPad Pro配備Ultra Retina XDR顯示屏，另可選配納米玻璃，有深空黑色和銀色可供選擇，價錢如下： 11吋

12GB+256GB Wi-Fi版$7999；Wi-Fi+流動網絡$9599

12GB+512GB Wi-Fi版$9599；Wi-Fi+流動網絡$11199

16GB+1TB Wi-Fi版$12799；Wi-Fi+流動網絡$14399

16GB+2TB Wi-Fi版$15999；Wi-Fi+流動網絡$17599 13吋

12GB+256GB Wi-Fi版$10499；Wi-Fi+流動網絡$12099

12GB+512GB Wi-Fi版$12099；Wi-Fi+流動網絡$13699

16GB+1TB Wi-Fi版$15299；Wi-Fi+流動網絡$16899

16GB+2TB Wi-Fi版$18499；Wi-Fi+流動網絡$20099

M5 MacBook Pro 全新14吋MacBook Pro的AI效能同樣提升高達3.5倍，圖形處理速度提升高達1.6倍，還配備了更快更有效率的CPU、增強型神經引擎和更高的記憶體頻寬。長達24小時的超長電池續航、比上一代更快的固態硬碟效能。 另配備1,200萬像素Center Stage相機、6揚聲器音響系統，可選納米紋理的Liquid Retina XDR顯示器。有太空黑和銀色可選，起始售價跟上代一樣，價錢如下： 16GB+512GB $12999

16GB+1TB $14499

24GB+1TB $15999

Apple Vision Pro 2025 搭載M5晶片的Apple Vision Pro，帶來更強效能、更佳的顯示渲染、更快的AI工作流程以及更長的電池續航力。升級版Vision Pro還配備柔軟舒適的雙層針織頭帶，並搭載visionOS 26，帶來創新的空間體驗，包括小工具、全新Personas、互動式Jupiter環境以及支援更多語言的Apple Intelligence功能。Apple Immersive亦推出全新劇集和電影，以及即將推出的精選NBA賽事直播，售價如下： 256GB $27999

512GB $29499

1TB $30999