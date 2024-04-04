Apple 更新過時產品名單 iPhone 6 Plus過時、iPad mini 4 變古董

日前Apple將一些舊款的iPhone和iPad型號，加到公開的古董和過時產品清單內。將iPhone 6 Plus 列為「過時」產品（Obsolete），意味Apple Store和Apple授權服務供應商不會再為此型號提供維修或其他硬件服務。

iPhone 6和6 Plus 都時在2014年9月推出，當時的主打比上代更大的屏幕，並且首款iPhone加入Apple Pay 手機支付功能。

iPhone 6和6 Plus 都時在2014年9月推出，當時的主打比上代更大的屏幕，並且首款iPhone加入Apple Pay 手機支付功能。iPhone 6 Plus在2016年9月停產，由於產品自最後一次開始分銷並作銷售的 7 年後，Apple就會將此視為「過時」產品。但 iPhone 6 在某些國家還繼續銷售數年，因此現時還未列入「過時」。在iOS系統方面， Apple 於2019年停止支持iPhone 6和 iPhone 6 Plus的升級，它們只能升級至iOS 13。

至於平板類別，Apple 把第四代iPad mini列為「古董」產品（Vintage），意味著停止銷售該裝置已超過五年。