Apple 更新｜Mac 配件終於擁抱 USB-C Magic Mouse 底部充電設計依舊

Apple 在昨晚（29日）推出搭載 M4 處理器的全新 iMac 之際，亦同步更新了其 Mac 配件系列，包括 Magic Mouse、Magic Keyboard 和 Magic Trackpad。最「重大」升級，就是終於捨棄了 Lightning，全面改用 USB-C 充電。然而，令人遺憾的是，Magic Mouse 仍然保留了備受詬病的底部充電設計。 iOS 18.2 Beta實試Apple Intelligence 相機整合ChatGPT無敵智能鏡頭搜尋

此次更新意味著用家無需再為這些配件單獨保留 Lightning 線，可與新款 iMac 或其他 USB-C 設備共用充電線。

此次更新意味著用家無需再為這些配件單獨保留 Lightning 線，可與新款 iMac 或其他 USB-C 設備共用充電線。除了充電接口的改變外，新款 Magic Mouse、Magic Keyboard 和 Magic Trackpad 在功能和外觀上均與前代產品保持一致。

儘管將連接埠改為USB-C 是值得讚許，但 Magic Mouse 充電插口依舊還擺放在底部，意味著用戶在充電時依舊無法使用滑鼠。

儘管將連接埠改為USB-C 是值得讚許，但 Magic Mouse 充電插口依舊還擺放在底部，意味著用戶在充電時依舊無法使用滑鼠。這個設計多年來一直備受批評，許多用戶期待 Apple 能夠提供更合理的解決方案。

新款 Magic Keyboard 和 Magic Trackpad 提供黑白兩色可選。

新款 Magic Keyboard 和 Magic Trackpad 提供黑白兩色可選。獨立購買的價格分別為： Magic Trackpad：HK$1,049

Magic Mouse：HK$699

Magic Keyboard：HK$1,399 雖然 Apple 終於為其 Mac 配件系列帶來了 USB-C 充電的便利性，但 Magic Mouse 底部充電設計的保留，無疑是一個令人失望的遺憾。值得注意的是，不帶 Touch ID 的 Magic Keyboard 和第一代 Apple Pencil 仍然使用 Lightning 接口。此次更新後，iPhone SE 成為了 Apple 在售產品中，少數仍在使用 Lightning 接口的產品之一。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章