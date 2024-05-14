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科技
2024-05-14 19:34:34

Apple iOS 17.5更新　新功能增設跨平台反跟蹤偵測、Pride Month主題桌布

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Apple剛剛發布iOS 17.5更新，多了幾項新功能包括跨平台反跟蹤偵測及Pride Month桌布。

Apple剛剛發布iOS 17.5更新，多了幾項新功能包括跨平台反跟蹤偵測及Pride Month桌布。

距離2024年WWDC上iOS 18的預覽僅不到一個月的時間，Apple繼續為iOS進行微調。經過從四月初開始的測試期，iOS 17.5已經發布，並可安裝在任何支援iOS 17的iPhone上。

Apple iOS 17.5可偵測到其他藍牙追蹤裝置，防止被跟蹤。

Apple iOS 17.5可偵測到其他藍牙追蹤裝置，防止被跟蹤。

跨平台追蹤偵測

自iOS 14.5開始，iPhone可偵測到未知的AirTag或Find My網路配件，與用戶一同移動時即時通知，防止別人秘密追蹤用戶的位置。iOS 17.5將此功能擴展到其他藍牙追蹤裝置上，這是Apple和Google聯手開發的跨平台功能的一部分。

Apple iOS 17.5帶來全新Pride設計系列桌布。

Apple iOS 17.5帶來全新Pride設計系列桌布。

Pride系列桌布

六月是同志驕傲月（Pride month）， iPhone將會推出全新主題桌布，選擇中有一個專門的Pride部分可供使用，設計為螢光彩虹的Pride字樣，充滿未來感。

Apple iOS 17.5的News新增遊戲及離線模式。

Apple iOS 17.5的News新增遊戲及離線模式。

歐美地區新功能

另外兩項更新跟香港無關，主要是3月發布的iOS 17.4使歐盟地區能夠從第三方商店下載應用程式，iOS 17.5對此進行了進一步調整，允許應用程式製造商提供直接從其網站下載的應用程式。

iOS 17.5的Apple News+亦有兩項新功能，包括新增一款僅在美國和加拿大提供的Quartiles新遊戲以及填字遊戲，另外還添加了離線模式，不過香港版iOS暫時未支援Apple News。

消息來源：Tom's Guide

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