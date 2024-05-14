Apple iOS 17.5更新　新功能增設跨平台反跟蹤偵測、Pride Month主題桌布

Apple剛剛發布iOS 17.5更新，多了幾項新功能包括跨平台反跟蹤偵測及Pride Month桌布。

距離2024年WWDC上iOS 18的預覽僅不到一個月的時間，Apple繼續為iOS進行微調。經過從四月初開始的測試期，iOS 17.5已經發布，並可安裝在任何支援iOS 17的iPhone上。

Apple iOS 17.5可偵測到其他藍牙追蹤裝置，防止被跟蹤。

自iOS 14.5開始，iPhone可偵測到未知的AirTag或Find My網路配件，與用戶一同移動時即時通知，防止別人秘密追蹤用戶的位置。iOS 17.5將此功能擴展到其他藍牙追蹤裝置上，這是Apple和Google聯手開發的跨平台功能的一部分。

六月是同志驕傲月（Pride month）， iPhone將會推出全新主題桌布，選擇中有一個專門的Pride部分可供使用，設計為螢光彩虹的Pride字樣，充滿未來感。

歐美地區新功能

另外兩項更新跟香港無關，主要是3月發布的iOS 17.4使歐盟地區能夠從第三方商店下載應用程式，iOS 17.5對此進行了進一步調整，允許應用程式製造商提供直接從其網站下載的應用程式。

iOS 17.5的Apple News+亦有兩項新功能，包括新增一款僅在美國和加拿大提供的Quartiles新遊戲以及填字遊戲，另外還添加了離線模式，不過香港版iOS暫時未支援Apple News。

消息來源：Tom's Guide