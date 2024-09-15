Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

在Apple秋季發布會前曾傳 iPhone 16 將會提升有線快充速度，中國質量認證中心（China Quality Certification Centre）最近也出現 iPhone 16 新機驗證資訊，證實 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 系列充電功率可以支援至 45W ，相比之前舊款 27W 提升幅度更大。
根據中國質量認證中心的最新資料顯示，蘋果四款 iPhone 16 新機均支援 15V/3A 的 45W 快充，這代表所有 iPhone 16 系列、iPhone 16 Pro 系列機型可以通過 USB-C 和 PD 協議實現更快速的 45W 有線充電功率。
相比之下，iPhone 16 的充電速度比 iPhone 15 系列高出兩倍，甚至超過了 iPhone 15 Pro Max 最高 27W 的快充速度。iPhone 16 能夠提供更高效的 45W 充電體驗，在更短的時間內為設備充滿電量，大幅提升了日常使用的便利性。
Apple在發布會和官網都僅有提到 MagSafe 無線充電提升到 35W 無線快充，卻都未提到有線充電，實際這也是蘋果一向對有線充電都保持相當低調態度。過去 iPhone 有線快充官方都僅對外宣稱只支援 20W USB-C 充電器，根據外媒實測發現，自從 iPhone 13 Pro Max 型號開始，充電功率早已經能都夠達到 27W 快速充電，歷經三年後，蘋果終於也替 iPhone 16 再度提升至 45W，也算是今年新機最大亮點彩蛋功能。