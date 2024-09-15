Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

在Apple秋季發布會前曾傳 iPhone 16 將會提升有線快充速度，中國質量認證中心（China Quality Certification Centre）最近也出現 iPhone 16 新機驗證資訊，證實 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 系列充電功率可以支援至 45W ，相比之前舊款 27W 提升幅度更大。

Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

根據中國質量認證中心的最新資料顯示，蘋果四款 iPhone 16 新機均支援 15V/3A 的 45W 快充，這代表所有 iPhone 16 系列、iPhone 16 Pro 系列機型可以通過 USB-C 和 PD 協議實現更快速的 45W 有線充電功率。

Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

相比之下，iPhone 16 的充電速度比 iPhone 15 系列高出兩倍，甚至超過了 iPhone 15 Pro Max 最高 27W 的快充速度。iPhone 16 能夠提供更高效的 45W 充電體驗，在更短的時間內為設備充滿電量，大幅提升了日常使用的便利性。

Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

Apple在發布會和官網都僅有提到 MagSafe 無線充電提升到 35W 無線快充，卻都未提到有線充電，實際這也是蘋果一向對有線充電都保持相當低調態度。過去 iPhone 有線快充官方都僅對外宣稱只支援 20W USB-C 充電器，根據外媒實測發現，自從 iPhone 13 Pro Max 型號開始，充電功率早已經能都夠達到 27W 快速充電，歷經三年後，蘋果終於也替 iPhone 16 再度提升至 45W，也算是今年新機最大亮點彩蛋功能。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章