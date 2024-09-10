iPhone 16及Pro系列手機正式發布，售價由$6899起，iPhone 16 Pro $8599起。

Apple剛剛完成發布會，最萬眾期待的iPhone 16和iPhone 16 Pro系列正式曝光，以及宣布一系列全新產品包括Apple Watch 10及AirPods 4。iPhone 16系列將於9月13日晚上8時起接受預訂，9月20日發售，價錢由$6899起，iPhone 16 Pro $8599起。

iPhone 16 Pro尺寸變更大 iPhone 16 Pro有iPhone 16系列新增的相機控制及動作按鈕，採用5級鈦金屬，新增沙漠色配色。採用全新A18 Pro晶片，16核心神經網絡引擎，6核心CPU及GPU。100％再生鋁金屬底層散熱架構，電量比上代提高20%。螢幕由6.1增大至6.3吋，Pro Max由6.7吋加大至6.9吋，更有歷來最幼邊框。 AirPods全系列更新 AirPods 4價錢$1099起、新增降噪型號

4K 120fps杜比視界影片 全新Fusion相機系統，設48MP主鏡及48MP超廣角鏡頭，可拍高解像ProRAW相片，支援0.5倍微距拍攝至120毫米5倍長焦。影片拍攝也從4K 60fps改良至4K 120fps支援杜比視界，是歷來最高解像度及格率，可在拍攝後期調整播放速度。設有4個錄音室級數咪高峰，音訊質素提升並減少風噪，同樣有iPhone 16的混音功能。 遊戲體驗加速光線追蹤，與A17 Pro快兩倍。電量增加4小時，長達27小時影片播放時間，iPhone 16 Pro Max更長達33小時。 iPhone 16 Pro重點規格 價錢：$8599（128GB）、$9399（256GB）、$11099（512GB）、$12799（1TB）

螢幕尺寸：6.3吋

鏡頭：48MP主鏡，支援5X光學變焦，48MP廣角鏡頭

配置：A18 Pro晶片

顏色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、原色鈦金屬、沙漠色鈦金屬 iPhone 16 Pro Max 價錢 $10199（256GB）、$11899（512GB）、$13599（1TB）

螢幕尺寸：6.9吋 Apple Watch Series 10價錢規格懶人包 歷來最薄最大顯示器

iPhone 16規格一覽。

iPhone 16相機更強 iPhone 16系列新增相機控制按鈕，一指可控制相機的不同操作，包括開啟相機app、調校曝光、景深等，亦有全新超廣角相機配備自動對焦，光圈及像素增大，並支援微距拍攝及空間拍攝功能，如有4個鏡頭拍攝，而且可選擇多個攝影風格。空間音訊錄製可調整影片人聲，設有3種不同混音選項。 新款陶瓷晶體護面物料更堅固，亦加強散熱功能。A18仿生晶片為3nm 6核CPU及5核GPU，比上代速度分別提升30%及40%，但足足節省30%能源。電池亦有改良，長達22小時以上影片播放時間，支援快速充電及25W MagSafe無線充電。 配備全新動作按鈕可自訂功能，一鍵使用電筒、錄音機等。可使用iOS 18各種全新功能，如更智能的Siri，以及稍後在美國率先推出的Apple Intelligence及Visual Intelligence。 iPhone 16規格 價錢：$6899（128GB）、$7699（256GB）、$9399（512GB）

螢幕尺寸：6.1吋

鏡頭：48MP主鏡、2倍光學長焦，12MP超廣角鏡頭

配置：A18仿生晶片

電量：22小時以上影片播放時間

顏色：黑色、白色、藍（群青色）、湖水綠、粉紅色 iPhone 16 Plus 價錢 $7699（128GB）、$8499（256GB）、$10199（512GB）

螢幕尺寸：6.7吋

電量：27小時以上影片播放時間