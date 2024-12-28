Apple TV明年開售只需99美元？　未來更可能內置鏡頭

有傳言稱一款新Apple TV串流媒體盒將於明年推出，起價更可能只需99美元。

根據MacRumors報道，有傳言稱一款新的Apple TV串流媒體盒將於明年推出，美國起價可能僅為99美元。

定價更有競爭力

目前的Apple TV 4K型號於2022年10月推出後不久，Apple分析師郭明錤預測，下一代Apple TV 將比當前型號「更實惠」。他表示「低於100美元的價格」將是Apple TV的最佳選擇，但下一代型號的確實定價仍有待觀察。

2010年和2012年版本的Apple TV在美國推出時的售價均為99美元，蘋果最終將2012年型號的價格降至69美元，因此100美元以下的Apple TV已有先例，可以更好地與更低價格的Google TV Streamer競爭，Amazon和Roku還提供更便宜的串流媒體棒選項，起價低至24.99美元。

在美國，目前配備64GB儲存空間的Apple TV起價為129美元，帶有乙太網路連接埠的128GB型號售價為149美元；香港售價則分別為$1049及$1199。

